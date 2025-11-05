Bolivia.- La Justicia de Bolivia anula la condena por golpe de Estado a Jeanine Áñez y ordena su liberación inmediata

MADRID, 5 nov. 2025 (Europa Press) -

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ha anulado este miércoles la condena de 10 años de cárcel impuesta a la opositora y autoproclamada expresidenta Jeanine Áñez por golpe de Estado y ha ordenado su liberación inmediata. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, ha explicado que la decisión, con el visto bueno de todo el tribunal, se fundamenta en "algunos argumentos" tales como "la retroactividad de la ley", ya que el tipo penal por el cual fue condenada sufrió cambios posteriores, por lo que no está garantizado el derecho al debido proceso. "Esto significa que tiene que recuperar su libertad", ha señalado a los medios Saucedo, quien ha subrayado que es el "único proceso" que tenía pendiente Áñez, quien en noviembre de 2019, en plena crisis política por la renuncia de un Evo Morales presionados por los militares y la oposición, se autoproclamó presidenta. Después de ostentar dicho cargo durante 361 días, Áñez fue condenada en 2022 a 10 años de cárcel por el caso 'Golpe II' por delitos contrarios a sus deberes y contra la Constitución. En prisión preventiva desde hace más de cuatro años en la cárcel de Miraflores, en la Paz, este martes defendió su papel en la crisis de 2019.