Bolivia: la policía desmiente rumores de huida de Morales del país

"No tenemos constancia de que Evo Morales haya salido del país a través de los pasos fronterizos autorizados", declaró Sokol en una conferencia de prensa.

Las especulaciones sobre la fuga de Morales coinciden con el reciente retorno de la agencia antidrogas estadounidense DEA a Bolivia, en colaboración con el gobierno conservador de Rodrigo Paz, lo cual alarmó a los seguidores del exmandatario.

Morales fue un crítico vocal de la DEA, y su regreso puede representar una amenaza adicional para su posición.

Desde hace meses, Morales se encuentra refugiado en su bastión histórico en el Trópico de Cochabamba, donde goza de la protección de sus seguidores más leales.

Sin embargo, su reciente ausencia en las dos últimas emisiones de su tradicional programa radial dominical ha intensificado las conjeturas sobre su estado y posibles planes de escape.

Además, Morales enfrenta serias acusaciones que lo vinculan a la trata de personas. Aunque una denuncia fue inicialmente dejada sin efecto por la fiscalía, se ha indicado que podría ser presentada nuevamente con nuevas evidencias.

Este contexto ha llevado a Morales a alertar sobre un "estado de sitio de facto" y a denunciar las medidas represivas del gobierno actual contra movimientos sociales. (ANSA).