Bolivia: La Unión Europea, interesada en el litio

La misión, que incluyó diplomáticos, banqueros y representantes de empresas de Francia, Alemania, España e Italia, busca forjar alianzas estratégicas para impulsar la extracción e industrialización de este recurso crucial.

Durante la visita a las instalaciones en la región de Potosí, funcionarios europeos confirmaron su compromiso de invertir a través de la estrategia "Global Gateway", ofreciendo apoyo tecnológico para mejorar el rendimiento de la infraestructura existente de carbonato de litio.

El gobierno boliviano acogió con satisfacción el interés y anunció la promulgación de una nueva ley en los próximos meses.

El objetivo es establecer reglas claras para atraer capital extranjero y acelerar la producción de baterías, manteniendo al mismo tiempo la soberanía nacional sobre los recursos (ANSA)