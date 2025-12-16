Bolivia: La vida de Luis Arce corre peligro en la cárcel de San Pedro
Lo advirtió el abogado del expresidente
Así lo informó el portal del periódico boliviano El Deber.
La defensa sostiene que Arce no tiene celda propia y comparte espacio con el resto de la población penitenciaria, sin ningún tratamiento especial.
Esta condición, sumada a su salud, representa un riesgo real.
Tapia explicó que el exmandatario requiere controles médicos periódicos relacionados con un cáncer previo y que su estancia en la cárcel de San Pedro podría agravar su estado clínico.
El letrado también impugnó la decisión del juez de ordenar la prisión preventiva de Arce y su traslado desde la prisión de Qalahuma, considerada de menor peligrosidad.
El expresidente está acusado de presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, relacionados con su periodo como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales (2006-2019).
La medida cautelar tiene una duración de cinco meses, hasta abril de 2026. La defensa anunció que apelará y solicitó a las autoridades una "evaluación humanitaria", en particular a la luz del estado de salud del ex jefe de Estado boliviano. (ANSA).