Bolivia convocó este martes a 48 futbolistas para enfrentar a Brasil y Argentina en el arranque del clasificatorio sudamericano para el Mundial de Norteamérica-2026, encabezados por el goleador Marcelo Martins y otros nueve 'legionarios'.

La Verde, dirigida por el argentino Gustavo Costa, enfrentará al Brasil de Neymar del 8 de septiembre en la ciudad de Belém, y cuatro días después recibirá en l0s 3.600 metros de altitud de La Paz a la campeona mundial, Argentina del astro Lionel Messi.

Según la lista difundida por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), además de Martins, de Independiente del Valle (Ecuador), fueron llamados del exterior los defensas Roberto Carlos Fernández (Baltika, Rusia), Efraín Morales (Atlanta United, EEUU) y Luis Haquin (Deportivo Cali, Colombia).

En la nómina también aparecen los volantes Moisés Villarroel (Águilas Doradas, Colombia), Boris Céspedes (Servette, Suiza) y Miguel Terceros (Santos, Brasil) y los delanteros Jaumé Cuéllar (Barcelona 'B', España), Fernando Nava (Athletico Paranaense, Brasil) y Enzo Monteiro (Santos, Brasil).

Martins, con 10 goles, fue el máximo goleador de la eliminatoria para Catar-2022, ha disputado 102 partidos con la selección y junto al exdefensa Ronald Raldes tienen el récord de presencias.

Bolivia mantiene en pie el sueño de reeditar su histórica clasificación al Mundial de EEUU-1994, tras los fracasos de las últimas eliminatorias, en las que se ha puesto a la cola de la tabla de posiciones.

En su fase de preparación, la Verde cayó 1-0 ante Uzbekistán y por igual marcador ante Ecuador; venció 2-1 a Arabia Saudita, empató 0-0 ante Chile y cayó 2-1 ante Panamá.

Esta es la lista de convocados:

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Braulio Uraezaña (Blooming), Guillermo Viscarra (The Strongest), Bruno Poveda (Wilstermann) y Mauricio Adorno (Palmaflor).

Defensas: Adrián Jusino (The Strongest), Luis Haquín (Deportivo Cali, Colombia), Diego Medina (Always Ready), Marcelo Suárez (Always Ready), Héctor Cuéllar (Always Ready), José Sagredo (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Baltika, Rusia), Carlos Roca (The Strongest), Jairo Quinteros (Bolívar), Diego Bejarano (Bolívar), Pablo Vaca (Always Ready), Eduardo Álvarez (Royal Pari), Efraín Morales (Atlanta United, EEUU), Saúl Ceveriche (Blooming), Jhon Jairo Velasco (Guabirá), Denilson Durán (Blooming), Yomar Rocha (Bolívar) y César Romero (Blooming).

Volantes: Luciano Ursino (The Strongest), Gabriel Villamil (Bolívar), Jaime Arrascaita (The Strongest), Boris Céspedes (Servette FC, Suiza), Fernando Saucedo (Bolívar), Moisés Villarroel (Águilas Doradas, Colombia), Carlos Sejas (Aurora), Ervin Vaca (Bolívar), Marco Salazar (Always Ready), Andrés Moreno (Royal Pari), Carlos Abastoflor (Guabirá) y Kevin Salvatierra (Royal Pari).

Delanteros: Marcelo Martins Moreno (Independiente del Valle, Ecuador), Miguel Terceros (Santos, Brasil), José Martínes (Always Ready), Víctor Abrego (Universitario de Vinto), José Alípaz (Universitario de Vinto), Carmelo Algarañaz (Bolívar), Jaumé Cuéllar (Barcelona B, España), Miguel Villarroel (Bolívar), Fabricio Quaglio (The Strongest), Javier Uzeda (Bolívar), Fernando Nava (Athletico Paranaense, Brasil), José Miguel Briceño (Oriente Petrolero) y Enzo Monteiro (Santos, Brasil).

