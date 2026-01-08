Bolivia: los sindicatos reanudan el diálogo con el gobierno boliviano de Paz

Lo anunció el secretario de la COB, Mario Argollo, indicando que el ejecutivo expresó su disposición a derogar al menos 19 de los 120 artículos del controvertido decreto firmado por Paz el 16 de diciembre.

"El gobierno está dispuesto a derogar 19 puntos. Para ello, debemos contactar a las bases sindicales para informarles sobre la propuesta", declaró Argollo, anunciando una reunión prevista para horas de la tarde de hoy, pero que los piquetes continuarán en las principales vías del país.

Los sindicatos se oponen especialmente a la eliminación del subsidio a la gasolina, que ha provocado un fuerte aumento en los costos del transporte, pero hasta ahora han pedido la derogación total del decreto, que introduce medidas liberales que también afectan la inversión y la producción.

La COB lleva adelante este jueves su tercer día de bloqueo de caminos indefinido.

Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), citada por el portal de noticias Brújula Digital, se reportaron 30 puntos de bloqueo que afectan a los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Beni y Oruro. (ANSA).