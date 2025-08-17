Bolivia: Más de 1500 arrestos durante la jornada electoral
Lo informó la policía. También, denuncias de violencia.
- 1 minuto de lectura'
También se registraron siete accidentes de tránsito que resultaron en igual número de heridos, así como 177 delitos denunciados, de los cuales 98 fueron delitos comunes y uno relacionado con el proceso electoral, añadió el comandante, citado por el portal del diario El Deber.
Con un total de 5768 recintos electorales en funcionamiento, la Policía desplegó 25.044 efectivos, tanto hombres como mujeres, para garantizar la seguridad durante la votación.
Entre los incidentes más relevantes, Russo mencionó una supuesta agresión a Diego Ceballos, un simpatizante de la formación política liderada por Andrónico Rodríguez.
Según el informe, Ceballos fue atacado por individuos afines al expresidente Evo Morales en el Valle Ibirza, resultando en lesiones que lo dejaron en estado de coma en un centro médico local.
"No ha habido denuncia formal, pero tanto la Policía boliviana como el Ministerio Público están actuando de oficio en este caso", agregó Russo.
A lo largo de la jornada, se ejecutaron 18 órdenes de aprehensión en todo el país por diversos delitos, que incluyen violencia familiar, robo agravado, violación, estafa y conducción peligrosa, entre otros.
Además, el comandante se refirió a la explosión de un artefacto en un recinto en Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba.
"Se están iniciando las investigaciones con el personal de bomberos de Cochabamba y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para determinar el tipo de explosivo y las motivaciones detrás de este incidente", concluyó Russo. (ANSA).
Otras noticias de Elecciones en Bolivia
- 1
El Presidente se impone en la lista de la provincia y Bullrich sufre un veto de Karina Milei
- 2
La islamofobia irrumpe como el nuevo campo de batalla en la política española
- 3
Quién fue San Martín: claves del Libertador de América
- 4
Pico Mónaco compartió el álbum más íntimo de su viaje a Grecia con su mujer Diana Arnopoulos y sus hijos