Bolivia: Más de 1500 arrestos durante la jornada electoral

También se registraron siete accidentes de tránsito que resultaron en igual número de heridos, así como 177 delitos denunciados, de los cuales 98 fueron delitos comunes y uno relacionado con el proceso electoral, añadió el comandante, citado por el portal del diario El Deber.

Con un total de 5768 recintos electorales en funcionamiento, la Policía desplegó 25.044 efectivos, tanto hombres como mujeres, para garantizar la seguridad durante la votación.

Entre los incidentes más relevantes, Russo mencionó una supuesta agresión a Diego Ceballos, un simpatizante de la formación política liderada por Andrónico Rodríguez.

Según el informe, Ceballos fue atacado por individuos afines al expresidente Evo Morales en el Valle Ibirza, resultando en lesiones que lo dejaron en estado de coma en un centro médico local.

"No ha habido denuncia formal, pero tanto la Policía boliviana como el Ministerio Público están actuando de oficio en este caso", agregó Russo.

A lo largo de la jornada, se ejecutaron 18 órdenes de aprehensión en todo el país por diversos delitos, que incluyen violencia familiar, robo agravado, violación, estafa y conducción peligrosa, entre otros.

Además, el comandante se refirió a la explosión de un artefacto en un recinto en Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba.

"Se están iniciando las investigaciones con el personal de bomberos de Cochabamba y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para determinar el tipo de explosivo y las motivaciones detrás de este incidente", concluyó Russo. (ANSA).