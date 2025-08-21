Bolivia: Más de 700 incendios, declaran estado de emergencia
Para dar una rápida respuesta.
La iniciativa, formalizada por decreto, permite negociaciones directas y reasignaciones presupuestarias, así como el acceso a ayuda internacional, como la contribución de US$250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, destinada a fortalecer la respuesta nacional a la crisis.
La declaración del estado de emergencia se produce en un contexto de fuertes incrementos en los focos de calor y advertencias sobre la posible expansión de los incendios, según datos del Ministerio de Defensa.
Los últimos reportes hablan de 720 focos de incendios distribuidos de forma desigual en el país. El departamento de Santa Cruz agrupaba 549 de estos focos, seguido por Beni con 140 y Potosí con 15 (ANSA).
