Bolivia: Obispos saludan resultado de las elecciones
"Se abre un nuevo capítulo", dice la Conferencia Episcopal.
- 1 minuto de lectura'
"Recibimos con esperanza los resultados electorales, que abren un nuevo capítulo en la historia política del país.
Creemos que este día ha dado voz a todos los bolivianos que luchan y anhelan un cambio significativo para Bolivia", declaró la CEB en un comunicado.
Disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 19 de octubre, el senador centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente derechista Jorge "Tuto" Quiroga, quienes emergieron como los principales candidatos tras la implosión del Movimiento al Socialismo (MAS) y la izquierda.
Los obispos felicitaron a los candidatos "que han sido elegidos para disputar la segunda vuelta electoral" y destacaron la "gran participación ciudadana", una muestra de "compromiso democrático, esperanza y responsabilidad".
Finalmente, la CEB instó a los electores a "seguir informándose responsablemente" sobre las propuestas de los candidatos para que la segunda vuelta pueda desarrollarse "con transparencia, respeto y serenidad". (ANSA).
