Bolivia: Obispos saludan resultado de las elecciones

"Se abre un nuevo capítulo", dice la Conferencia Episcopal.

"Recibimos con esperanza los resultados electorales, que abren un nuevo capítulo en la historia política del país.

Creemos que este día ha dado voz a todos los bolivianos que luchan y anhelan un cambio significativo para Bolivia", declaró la CEB en un comunicado.

Disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 19 de octubre, el senador centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente derechista Jorge "Tuto" Quiroga, quienes emergieron como los principales candidatos tras la implosión del Movimiento al Socialismo (MAS) y la izquierda.

Los obispos felicitaron a los candidatos "que han sido elegidos para disputar la segunda vuelta electoral" y destacaron la "gran participación ciudadana", una muestra de "compromiso democrático, esperanza y responsabilidad".

Finalmente, la CEB instó a los electores a "seguir informándose responsablemente" sobre las propuestas de los candidatos para que la segunda vuelta pueda desarrollarse "con transparencia, respeto y serenidad". (ANSA).

