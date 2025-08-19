Bolivia: Obispos saludan resultado de las elecciones

"Recibimos con esperanza los resultados electorales, que abren un nuevo capítulo en la historia política del país.

Creemos que este día ha dado voz a todos los bolivianos que luchan y anhelan un cambio significativo para Bolivia", declaró la CEB en un comunicado.

Disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 19 de octubre, el senador centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente derechista Jorge "Tuto" Quiroga, quienes emergieron como los principales candidatos tras la implosión del Movimiento al Socialismo (MAS) y la izquierda.

Los obispos felicitaron a los candidatos "que han sido elegidos para disputar la segunda vuelta electoral" y destacaron la "gran participación ciudadana", una muestra de "compromiso democrático, esperanza y responsabilidad".

Finalmente, la CEB instó a los electores a "seguir informándose responsablemente" sobre las propuestas de los candidatos para que la segunda vuelta pueda desarrollarse "con transparencia, respeto y serenidad". (ANSA).