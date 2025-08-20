Bolivia: Observadores UE también en el balotaje

Durante una conferencia de prensa en La Paz, el Jefe de Misión, Davor Stier, presentó un informe preliminar, acompañado por Annalisa Corrado, jefa de la delegación del Parlamento Europeo.

"Estas elecciones fueron bien organizadas y transparentes, y el pueblo boliviano pudo expresarse libremente en las urnas, con seguridad, paz y tranquilidad", declaró Stier sobre los comicios del domingo pasado.

Por su parte, Corrado reiteró el "compromiso inequívoco" del Parlamento Europeo con la democracia boliviana y expresó su "plena disponibilidad" para participar como observadora en la segunda vuelta el 19 de octubre.

"Esperamos que el resultado electoral del domingo pasado contribuya a poner fin al clima de polarización política y social que ha prevalecido en el país en los últimos años, marcando así el comienzo de una nueva era basada en el entendimiento y el diálogo entre las diferentes comunidades y fuerzas políticas, sin discriminación ni exclusión", añadió.

(ANSA).