Bolivia: país en crisis hacia un giro conservador

El partido de gobierno —el Movimiento al Socialismo (MAS)— ya al borde de la implosión. Evo Morales, que fue su fundador, además de convertirse en el primer presidente indígena del país, llevó a cabo su propia campaña fantasma escondida en la selva.

El intento del líder sindical de postularse a un cuarto mandato —impedido por la justicia por haber llegado a su límite— desgarró irreparablemente al MAS en una pelea a cuchillo con el actual líder, Luis Arce, y generó un malestar social generalizado, a más de una orden de arresto por trata de personas y embarazo de una adolescente de 15 años.

A pesar de todo esto, Morales no se ha dado por vencido y espera al menos una victoria simbólica que pueda obtener e impugnar los resultados: su estrategia es el voto en blanco. "Si los votos nulos llegan al 25%" —declaró el líder indígena— "significa que habré ganado yo".

Las encuestas predicen efectivamente una segunda vuelta electoral de la derecha en octubre, la primera en la historia del país. De acuerdo con el último sondeo de AtlasIntel, el expresidente conservador Jorge Quiroga, del partido Libertad y Democracia, lidera la intención de voto con un 22,3%, seguido por el candidato de centroderecha Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional, con un 18%. El líder del Senado, Andrónico Rodríguez, quien se presenta como una figura conciliadora entre las facciones rivales del MAS, ocupa el cuarto lugar con un 11,4%, por debajo de los votos en blanco y nulos.

El candidato favorito de Arce, Eduardo Del Castillo, se sitúa por detrás de los indecisos con un 8,1%. De continuar esta tendencia, las elecciones para elegir al presidente, 36 senadores y 130 diputados marcarían un punto de inflexión en la dinámica de los últimos veinte años, en los que el MAS logró resultados superiores al 50% en la primera vuelta.

La atención de los bolivianos parece centrarse principalmente en la economía.

El país, que en los últimos años experimentó un boom de las materias primas con altos volúmenes de exportación y una economía en auge, lleva aproximadamente un año lidiando con la escasez de reservas de dólares, la carencia de combustible, la depreciación de la moneda y una inflación cercana al 25%, entre otros problemas de una larga lista.

Probablemente por eso todas las miradas están puestas en Quiroga, candidato de la alianza Libertad y Democracia, quien se convirtió en uno de los presidentes más jóvenes del país a los 41 años en 2001.

En redes sociales, "Tuto", como se le conoce popularmente, hace campaña bajo la etiqueta "CambioRadical", presentando un plan para impulsar la producción, digitalizar el Estado, promover políticas sociales centradas en la educación e implementar reformas institucionales que garanticen la independencia del sistema judicial. En una entrevista reciente con la cadena CNN, Quiroga declaró: "Soy un hombre de libertad y libre comercio". (ANSA).