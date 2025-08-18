LA NACION

Bolivia: Para Evo Morales, se impuso el voto nulo

Resultado histórico, "democracia no es burocracia"

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El expresidente boliviano Evo Morales, ayer durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, tras la victoria de su delfín Luis Arce en las elecciones presidenciales
Bolivia: Para Evo Morales, se impuso el voto nuloAFP

"Votamos, pero no elegimos, y el pueblo dejó claro que la democracia no puede reducirse a un mero trámite administrativo", escribió Morales, quien fue excluido de la contienda porque la Constitución de su país no permitía una cuarta candidatura.

Morales elogió a los "compañeros y activistas" del Movimiento al Socialismo (MAS), quienes en dos semanas, según dijo, transformaron la protesta contra la anulación del voto en una contundente señal política.

Luego atacó a "quienes se han corrompido en la política traicionando a los más humildes" y reiteró que Bolivia "no quiere privatización ni persecución con un sistema de justicia clientelar", sino "recuperación económica, estabilidad, crecimiento y más democracia".

Por primera vez en más de 20 años, el Movimiento al Socialismo (del que Morales fue símbolo durante dos décadas) quedó fuera de la segunda vuelta electoral, prevista para el 19 de octubre, que enfrentará a dos candidatos de derecha, Rodrigo Paz Pereira y Jorge "Tuto" Quiroga. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Laplace: la emoción que lo invade al recordar a la vedette, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans
    1

    Víctor Laplace: la emoción que lo invade al recordar a Nélida Lobato, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans

  2. La Fórmula 1 analizó el trabajo de la escudería Alpine y le hizo un “guiño” a Colapinto
    2

    La F1 analizó a Alpine y le hizo un “guiño” a Colapinto: un coche sin ritmo, turbulencias internas

  3. Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum
    3

    Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum: “No es un artista”

  4. Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas
    4

    Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas

Cargando banners ...