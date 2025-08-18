Bolivia: Para Evo Morales, se impuso el voto nulo

"Votamos, pero no elegimos, y el pueblo dejó claro que la democracia no puede reducirse a un mero trámite administrativo", escribió Morales, quien fue excluido de la contienda porque la Constitución de su país no permitía una cuarta candidatura.

Morales elogió a los "compañeros y activistas" del Movimiento al Socialismo (MAS), quienes en dos semanas, según dijo, transformaron la protesta contra la anulación del voto en una contundente señal política.

Luego atacó a "quienes se han corrompido en la política traicionando a los más humildes" y reiteró que Bolivia "no quiere privatización ni persecución con un sistema de justicia clientelar", sino "recuperación económica, estabilidad, crecimiento y más democracia".

Por primera vez en más de 20 años, el Movimiento al Socialismo (del que Morales fue símbolo durante dos décadas) quedó fuera de la segunda vuelta electoral, prevista para el 19 de octubre, que enfrentará a dos candidatos de derecha, Rodrigo Paz Pereira y Jorge "Tuto" Quiroga. (ANSA).