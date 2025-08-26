Bolivia: Paz pide a Quiroga retirarse del balotaje

Paz argumenta que esto facilitaría "una transición rápida" y la formación de un gobierno de unidad nacional.

La noticia fue destacada por los principales medios bolivianos.

El llamado se realizó durante un foro económico en Santa Cruz, organizado por la Cámara de Comercio e Industria, donde Paz enfatizó la necesidad de "decisiones de cohesión" en un país que enfrenta "una situación de angustia extraordinaria".

"Si el señor Quiroga renunciara a su candidatura en un acto de grandeza y generosidad, mañana podríamos sentarnos a construir un grupo de gobierno capaz de guiar la transición y poner en marcha los cambios necesarios", declaró Paz.

La respuesta de Quiroga fue inmediata y contundente. A través de un post en su cuenta oficial de la red social X, rechazó firmemente la propuesta: "La única forma en que no participaré en la segunda vuelta del 19 de octubre es si muero antes. Estaremos allí, fuertes y decididos, con propuestas y respuestas".

Para el ex presidente, la maniobra de Paz "viola las reglas electorales, es antidemocrática y hasta una amenaza velada".

Este enfrentamiento entre los dos candidatos refleja la creciente tensión a medida que se acerca el balotaje, el primero en 19 años sin un candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales en la contienda presidencial. (ANSA).