Bolivia pone en duda la lucha de España contra el tráfico de drogas

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, ha puesto en duda este miércoles la lucha de España contra el tráfico de drogas en referencia al caso denominado 'Drogas-Barajas' por el envío de 478 kilos de cocaína a Madrid en febrero de este año.

Del Castillo ha señalado que el Gobierno boliviano envió "una serie de correos a todas las autoridades de España" para obtener información oficial del operativo. "Necesitamos que España, que las autoridades correspondientes, remitan información oficial a nuestro país para tener las sanciones ejemplares en contra de estas personas", ha instado.

Así, ha criticado que fuera la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid la que "se dio cuenta de la carga y de las irregularidades" en vez de la Guardia Civil. "¿Por qué no investigamos eso?", ha indicado en una rueda de prensa, en la que ha criticado que las instituciones españolas manejen cifras diferentes sobre la droga incautada.

Por otro lado, ha recordado también que en marzo las autoridades del país sudamericano encontraron más de 67.700 pastillas de MDMA procedente de España. "¿Por qué no hay ningún aprehendido en este caso? ¿O acaso en España no hay controles? ¿Por qué no hay responsables civiles o policías por el envío de droga a nuestro país (...)? ¿Por qué no se está investigando cómo se envía droga (de España a Bolivia)", ha expresado.

"Aquí van a caer todos los involucrados en el envío de cocaína hacia España, pero también queremos a los responsables que están enviando droga a nuestro país", ha reclamado.

Además, el ministro ha informado de que hay once personas implicadas, de las cuales siete han sido arrestadas y están buscando a las cuatro restantes. Los dos primeros detenidos fueron dos estibadores de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BOA), Diego V. y Freddy C., quienes fueron grabados por cámaras de seguridad en el aeropuerto de Viru Viru cuando rompieron los precintos de un contenedor para introducir en un avión alquilado por BOA doce cajas de cartón con la droga.

El resto de arrestados son el conductor del remolque de contenedores que habría traslado la droga en el aeropuerto, Jorge W., y tres miembros de una familia responsable de la empresa que realizó el envío, Carolina C, su pareja Ronald M, y su madre Maribel R. El séptimo detenido es el capital Carmelo C, miembro de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN).

La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid intervino a finales del mayo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 478 kilos de cocaína que se encontraba en la bodega de un vuelo procedente del aeropuerto internacional de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

Según informó la Agencia Tributaria en un comunicado, los 478 kilos de cocaína intervenida supone una de las mayores incautaciones de los últimos años en el aeropuerto de Barajas. En 2002 fueron intervenidos un total de 1.200 kilos de esta sustancia en Madrid-Barajas, mientras que en los cuatro primeros meses de 2023 las aprehensiones igualan los registros del año pasado.

Fueron dos funcionarios de la Unidad Local de Análisis de Riesgos de la Administración de Aduanas de Madrid en el punto de descarga de la mercancía los que observaron la presencia de los doce bultos que no habían sido declarados en el momento de embarque y salida de la aeronave en origen. Estos bultos contenían todos ellos unas tabletas cuadrangulares ('ladrillos') envueltas en plástico film, en cuyo interior se encontraba una sustancia que, tras efectuar una prueba analítica 'in situ', dio resultado positivo en cocaína.

Europa Press