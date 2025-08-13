Bolivia: presidenciales, Evo Morales apunta a papeletas blancas

Esto fue lo que dijo el expresidente boliviano Evo Morales en un mitin previo a las elecciones presidenciales de Bolivia del próximo domingo.

Tras ser excluido oficialmente de la contienda en mayo por decisión judicial, el histórico líder del movimiento campesino e indígena intentó inicialmente boicotear el proceso electoral.

Ahora, a menos de una semana del recuento, invitó a sus partidarios a impugnar su voto o emitir su voto en blanco.

Mientras, las encuestas son lideradas por los dos candidatos de derecha: el empresario Samuel Doria Medina, con más del 21% de la intención de voto, y el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, con cerca del 20%.

Mientras que quedarían por debajo del 10% el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, alineado con la izquierda pero distante del Movimiento al Socialismo (MAS), y el exministro del Interior Eduardo del Castillo, candidato del gobierno.

Pero para Morales, una segunda vuelta entre los dos candidatos de derecha resultaría en un resultado ilegítimo.

"En estas elecciones, no hay un solo candidato que represente al pueblo", argumentó, destacando el riesgo de un resultado que conduzca a "una democracia sin el pueblo, sin la Bolivia profunda, sin el movimiento indígena, sin el movimiento popular". (ANSA).