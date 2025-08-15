Bolivia: Presidente Arce cambia el mando militar

“Las diferencias se deben arreglar en las urnas democráticamente. Por eso aprovechamos, exhortar al pueblo boliviano a que acuda el próximo domingo a las urnas, que vote por su mejor opción, que hagamos un tránsito de mucho tiempo de manera pacífica democrática”, afirmó el presidente.

Este jueves, el presidente puso en funciones al nuevo mando.

El ccontralmirante Gustavo Aníbarro serpa el comandante en jefe interino de las Fuerzas Armadas y el general Sherman Sempertegui su jefe del Estado Mayor.

También asumieron el general Roberto Delgadillo como comandante general del Ejército, el general Marco Antonio Choquehuanca como comandante general de la Fuerza Aérea y el contralmirante Freddy Pozo como comandante general de la Armada.

Arce subrayó que una de las misiones de los militares es preservar la democracia, mantener la gobernabilidad y garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido.

“Los distinguidos generales que hoy son posesionados, afirmó, tienen una misión, además del mandato constitucional de la preservación de la democracia y el respeto a la Constitución Política del Estado: mantener la paz y la gobernabilidad del Estado y, fundamentalmente, garantizar la estabilidad de todos los gobiernos legal y democráticamente constituidos”.

Tras ser excluido oficialmente de la contienda en mayo por decisión judicial, Evo Morales, el histórico líder del movimiento campesino e indígena intentó inicialmente boicotear el proceso electoral. Sus seguidores bloquearon carreteras durante meses.

Pero en los últimos días su estrategia parece ser la de pedir a sus partidarios impugnar su voto o votar en blanco. "¿Se imaginan si los votos impugnados llegan al 25%? Eso significa que habré ganado yo", sostuvo en un acto. (ANSA).