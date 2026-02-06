Bolivia: protestas por combustible paralizan Santa Cruz

Representantes de mototaxistas confirmaron al periódico El Deber que las manifestaciones han llegado a la ciudad más poblada e industrializada del país andino.

Los bloqueos afectan zonas estratégicas y el acceso a las instalaciones de la empresa estatal de hidrocarburos YPFB, causando importantes interrupciones del tráfico.

El dirigente del sector, Rubén Darío Cardozo, denuncia daños generalizados en motocicletas y vehículos, atribuidos al combustible contaminado, con graves consecuencias económicas para un sector que depende de sus ingresos diarios.

Los manifestantes piden una respuesta gubernamental inmediata y la presencia del Ministro de Hidrocarburos y exigen una indemnización por los vehículos dañados. Advierten que están dispuestos a mantener su protesta "en forma indefinida".

Según los mototaxistas, los problemas se han prolongado durante semanas y se han agravado en los últimos días. Los líderes del sector advierten que las protestas continuarán y podrían extenderse si las autoridades no ofrecen soluciones concretas. (ANSA)