Bolivia: Protestas por el alto precio del combustible

La medida –dan a conocer los principales medios del país– duplicó el precio de la gasolina y triplicó el diésel, dando lugar a generalizadas protestas y el primer serio conflicto social a poco más de un mes de la toma de posesión del nuevo ejecutivo.

Sindicatos de transporte, comités vecinales y algunos sectores políticos expresaron su disconformidad, dando lugar a huelgas y bloqueos que paralizaron el transporte público en varias ciudades.

Los choferes piden luz verde para aumentar las tarifas, mientras que el gobierno responde que el impacto del elevado costo del combustible se compensaría con exenciones fiscales, reducciones de los derechos sobre piezas de repuesto y neumáticos y tiempos de espera más cortos para el suministro.

El ejecutivo defiende el decreto como una opción inevitable para estabilizar la economía y combatir el contrabando, estimando un ahorro anual de alrededor de US$3.500 millones.

La medida recibió el apoyo de sectores empresariales, pero también despertó críticas a nivel político. El vicepresidente Edmand Lara y el expresidente Jorge Quiroga advirtieron sobre el riesgo de un aumento de la inflación y una carga para los sectores más pobres de la población.

El gobierno reiteró su disposición al diálogo, pero descartó un paso atrás en la aplicación de la medida, que se enmarca en un contexto de crisis económica caracterizado por una alta inflación y la persistente escasez de dólares y combustible.

