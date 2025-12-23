Bolivia: protestas y enfrentamientos en La Paz, cuatro agentes heridos

Al menos cuatro agentes resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos de la ciudad, y dos personas quedaron detenidas, según los primeros datos de los disturbios.

La protesta, liderada principalmente por mineros, buscaba forzar el acceso a la zona denominada "kilómetro cero", donde se ubican las principales instituciones estatales, según informó el periódico boliviano El Deber.

De acuerdo con la policía, los manifestantes rompieron los cordones de protección, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a intervenir y a disparar gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Durante los enfrentamientos, estallaron petardos y dinamita casera, lo que intensificó aún más la tensión.

"Se detonaron artefactos explosivos; se están realizando revisiones médicas para determinar la causa de las lesiones", declaró un agente a los medios locales. La fase más intensa de los disturbios duró unos 25 minutos, hasta que los manifestantes se retiraron hacia la Avenida Mariscal Santa Cruz, una de las principales de la ciudad.

La oficina de la Defensoría del Pueblo envió funcionarios al lugar para intentar iniciar una mediación, mientras que los comerciantes del centro expresaron su preocupación por las pérdidas económicas en vísperas de las fiestas navideñas.

Un minero fue detenido acusado de lanzar petardos y dinamita, mientras que los líderes sindicales denunciaron el uso de gases lacrimógenos y anunciaron la continuación de las protestas contra el Decreto Supremo 5.503, que eliminó los subsidios a los combustibles. (ANSA).