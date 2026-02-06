Bolivia quiere reponer embajadores con EEUU "a la brevedad" sin alejarse de China, dice canciller

Bolivia busca reponer "a la brevedad" embajadores con Estados Unidos tras una ruptura de 18 años, mientras afianza sus vínculos comerciales con China, su principal financista bilateral, dijo el canciller boliviano Fernando Aramayo en una entrevista con la AFP

En 2008, el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador norteamericano de su país, a quien acusó de complotar contra su gobierno. Washington respondió igual. Durante dos décadas de socialismo, con los gobernantes Morales y Luis Arce, el país andino estrechó lazos con China, Rusia, Venezuela y Cuba.

El gobierno del centroderechista Rodrigo Paz, que asumió el poder en noviembre, se propone reformular su política exterior y resanar sus relaciones con las potencias occidentales.

Aramayo estuvo esta semana en Washington con ese objetivo. Se reunió el miércoles con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jueves con el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

"Naturalmente hemos abordado el tema del restablecimiento de embajadores" y "la idea es que concretemos esa tarea a la brevedad posible", dijo Aramayo a la AFP desde la capital estadounidense, en una entrevista virtual.

El jueves la oficina del subsecretario Landau señaló en un comunicado que el encuentro "reafirmó el compromiso de Estados Unidos con una sólida asociación" con el país sudamericano.

- Cercanías con China y Chile -

Sin embargo, el gobierno de Paz no desdeña sus relaciones con China, el principal rival económico de la administración Trump.

El gigante asiático es el principal acreedor bilateral de la deuda externa boliviana, con US$1.240 millones invertidos principalmente en carreteras e infraestructuras mineras.

"Con China tenemos también una conversación en temas comerciales, en intercambios culturales (...). No ha habido ni interrupción, ni ruptura de relaciones, todo lo contrario", dijo Aramayo.

El canciller consideró que el contexto internacional demanda a Bolivia a "conversar con todos". "No hay que plantear el diálogo en un sentido dicotómico", agregó.

El país altiplánico también buscará recuperar sus conexiones con su vecino Chile. Desde 1978 ambas naciones tampoco cuentan con embajadores, tras el fracaso de unas negociaciones para que Bolivia obtuviera un acceso soberano al mar.

Bolivia perdió sus costas en una guerra contra Chile en 1879.

"Tenemos toda la voluntad para hacerlo", dijo. Aclaró, sin embargo, que el Estado no renunciará a su reclamo histórico por una salida al océano Pacífico.

El canciller viajó semanas atrás a Santiago, donde se reunió con el gobierno saliente de Gabriel Boric y con el presidente electo José Antonio Kast, que asumirá las riendas en marzo.

- Evo no es prioridad -

Aramayo es uno de los hombres más cercanos al presidente Rodrigo Paz. Es jefe de su gabinete de ministros y tiene conocimiento de los principales asuntos internos del país, como la situación del expresidente Morales.

El líder cocalero no ha tenido apariciones públicas desde el 8 de enero, día en que un helicóptero con funcionarios de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA sobrevoló el Trópico de Cochabamba, su bastión político.

"Créame que no es una prioridad saber en qué lugar se encuentra el señor Morales", afirma el ministro boliviano. "Nuestra prioridad es hacer gestión pública, recuperar confianza, consolidar estabilidad económica".

Los seguidores del exgobernante advierten que se mantiene a resguardo. Temen que sea capturado como el exmandatario venezolano Nicolás Maduro con ayuda de EEUU y se le imputen cargos de narcotráfico.

Sobre Morales pesa una orden de detención desde 2024 por un caso de trata de una menor, con la que habría tenido una hija mientras era presidente. Él rechaza los cargos.