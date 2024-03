El gobierno boliviano convocó este viernes al embajador uruguayo en La Paz para expresarle su "rechazo categórico" a unas declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou, según las cuales los "peces gordos" del narcotráfico están en países como Bolivia.

"La ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, convocó al embajador de Uruguay, Fernando Daniel Alejandro Marr Merello, a fin de solicitar la aclaración del gobierno uruguayo", dijo la cancillería boliviana en un comunicado.

En una entrevista el jueves con Canal 4 de Montevideo, Lacalle Pou dijo que "los dueños reales de la droga" en su país no son uruguayos, sino que "los grandes, los peces gordos estarán en Colombia, en Paraguay, en Bolivia, en Europa".

En el "tema del financiamiento y los dueños reales de la droga, a mí no me cabe la menor duda que no son uruguayos y que están en otro lugar del mundo", añadió el mandatario.

En su comunicado, la cancillería boliviana expresó su "rechazo catégorico" antelas afirmaciones de Lacalle Pou.

Bolivia, después de Perú y Colombia, es considerado el tercer productor mundial de cocaína, según la ONU.

El roce diplomático entre La Paz y Montevideo se produce después de la fuga del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados de la región.

A fines de julio de 2023, Marset fue ubicado en Bolivia, pero escapó del cerco policial, sin que se conozca su paradero.

En Paraguay está imputado por el delito de narcotráfico y también figura en la lista roja de la Interpol.

