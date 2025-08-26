Bolivia refuerza el ataque para pelear el repechaje al Mundial de Fútbol 2026

LA PAZ, Bolivia (AP) — Bolivia decidió reforzar su ataque para jugarse su última chance de meterse a la zona de repechaje a la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México cuando visite a Colombia y reciba a Brasil en septiembre en las dos últimas fechas de la eliminatoria sudamericana.

El regreso del volante Ramiro Vaca tras una lesión y la convocatoria al goleador Gustavo Peredo del club Guabirá y del volante Darío Torrico de Always Ready son las principales novedades de la lista de 28 jugadores para enfrentar los dos últimos partidos de la verde.

Tanto Torrico como Peredo están cumpliendo destacada labor en sus clubes. El resto de los integrantes convocados por el técnico Óscar Villegas son los mismos con los que Bolivia ha venido enfrentando la eliminatoria.

Bolivia buscará al menos un empate cuando visite a la fuerte Colombia y se jugará todo en la última fecha cuando enfrente a Brasil en la vecina ciudad de El Alto situado a más de 4150 metros de altitud.

La meta de la verde es meterse en la zona de repechaje después de que fueran superados por Venezuela, que tiene 18 puntos, frente a los 17 de Bolivia que mira desde fuera.

Seis clasifican directamente y el séptimo va a repesca. La única vez que Bolivia clasificó al mundial este país andino fue en 1994.

Villegas concentrará a su equipo el jueves con miras al partido en Barranquilla el 9 de septiembre y una semana después recibirá al Brasil del italiano Carlo Ancelotti.

Plantel:

Arqueros: Guillermo Viscarra (Alianza Lima, Perú), Carlos Lampe (Bolívar), Rodrigo Banegas (Strongest)

Defensores: Luis Haquín (Al–Tai Arabia Saudita), Efraín Morales (CF Montreal, Canadá), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk, Ucrania), Marcelo Torrez (Santos, Brasil) Leonardo Zabala (Cancun FC México), Yomar Roca (Bolívar), Diego Medina (CSKA Sofia, Bulgaria), Lucas Macazaga (Leganés, España), José Sagredo (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (FC Akron, Rusia)

Mediocampistas: Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), Óscar López (Mallorca, España), Robson Matheus (Bolívar), Gabriel Villamil (Liga de Quito, Ecuador), Moisés Villarroel (Blooming), Darío Torrico (Always Ready), Miguel Terceros (América Mineiro, Brasil), Carlos Melgar (Bolívar), Luis Paz (Bolívar).

Delanteros: Moisés Paniagua (Always Ready), Carmelo Algarañaz) Kalamata FC, Grecia), Enzo Monteiro (FK Auda,Letonia), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Gustavo Peredo (Guabirá)