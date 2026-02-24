Bolivia retoma cooperación con la DEA de EE. UU. a 17 años de su expulsión

LA PAZ, 24 feb (Reuters) - Bolivia restableció la cooperación operativa con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), poniendo fin a una ausencia de 17 años de la agencia en el país andino, confirmó el ministro de Gobierno, Marco Oviedo.

La DEA fue expulsada de Bolivia en 2008 por el entonces mandatario Evo Morales, lo que fracturó las relaciones bilaterales y llevó a la retirada de embajadores.

El actual gobierno boliviano ha priorizado la seguridad como eje de su acercamiento con la administración de Donald Trump, subrayando la necesidad de un frente multinacional para vigilar las fronteras y desarticular las redes de tráfico.

El ministro Oviedo detalló que la estrategia no se limita a la presencia estadounidense, sino que busca una reconexión integral con organismos policiales europeos y agencias regionales.

"La DEA ya está en Bolivia. Así como está la DEA, está también la cooperación europea con sus organismos policiales de inteligencia. Y vamos a tratar de que estén también la policía y los organismos de lucha contra el narcotráfico de los países vecinos", dijo Oviedo en una entrevista concedida el lunes a un medio local.

Días antes, el canciller Fernando Aramayo adelantó que la cooperación con la DEA será clave para combatir innovaciones tecnológicas del crimen organizado, como el uso de criptoactivos para el lavado de dinero y la movilización de activos ilícitos.

A pesar de la confirmación del retorno, el canciller aclaró que todavía se están definiendo los espacios específicos y los límites operativos bajo los cuales interactuará la agencia estadounidense en territorio boliviano.

