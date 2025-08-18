Bolivia: Rodríguez acusa a Morales por victoria derecha

“Cegados por el poder, algunos líderes libraron una batalla incesante contra nosotros como si fuésemos enemigos mortales, olvidándose de sus verdaderos adversarios políticos y allanándoles el camino de la victoria”, afirmó Rodríguez en un posteo en su cuenta de la red social X.

El expresidente del Senado boliviano, considerado hasta hace unos meses un verdadero heredero del líder cocalero, fue acusado de traición por Morales cuando anunció su candidatura el pasado 3 de mayo.

Tras liderar durante mucho tiempo las encuestas, Rodríguez quedó en cuarto lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo con el 8,2% de los votos.

En su mensaje, el ex titular del Senado se comprometió, no obstante, a seguir defendiendo los logros sociales, los recursos naturales y el movimiento indígena y campesino de Bolivia.

Mientras tanto, Evo Morales celebró el "triunfo" del voto nulo, que superó el 19% en las elecciones presidenciales del pasado domingo, días después de que había asegurado que si esa opción se imponía significaría su victoria.

“Aprovecho para facilitar este triunfo del pueblo boliviano, donde el voto nulo se impone en estas elecciones nacionales, felicidades a ustedes”, declaró el líder cocalero, citado por la emisora Erbol.

Morales, asimismo, negó la legitimidad a toda aquella formación que se reivindique como "partido ganador" de los comicios, donde los vencedores fueron Rodrigo Paz Pereira, por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Jorge "Tuto" Quiroga, por Alianza Libre.

Ambos candidatos lograron así poner fin a una hegemonía de 20 años del Movimiento al Socialismo (MAS) que gobernó con Evo Morales durante 2006 y 2019, y después con el mandatario saliente, Luis Arce, el cual fue electo en 2020 tras la crisis política de 2019 y del Gobierno de transición de Jeanine Añez (2019-2020).

Ahora Paz y Quiroga volverán a disputarse la presidencia en una segunda vuelta el próximo 19 de octubre, tras conquistar el 32,1% de los votos y el 27%, respectivamente.

El candidato del PDC, hijo del exmandatario Jaime Paz Zamora (1989-1993), fue la gran sorpresa en la jornada electoral del pasado domingo, ya que no estaba dentro de los favoritos en las encuestas y logró imponerse incluso al empresario Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad.

Ante esta situación, el hombre más rico de Bolivia apenas supo de los resultados de las elecciones, salió a reconocer su derrota y a expresar su respaldo a Paz Pereira de cara a la segunda vuelta.

“Como dije varias veces, cumplo mis compromisos. A lo largo de la campaña dije que si no entraba a la segunda vuelta iba a apoyar a quien llegaba primero si es que no era el (gubernamental) MAS.

“Ese candidato es Rodrigo Paz y mantengo mi palabra", dijo Doria Medina en una conferencia de prensa tras confirmarse su tercer puesto electoral con el 19,9% de los votos.

Andrónico Rodríguez, en tanto, fue el mejor posicionado entre los candidatos de la izquierda, cuyo partido se ubicó en el cuarto lugar con un 8%.

En tanto, el postulante oficialista, el exministro Eduardo del Castillo, apenas obtuvo un poco más del 3% de los votos, un resultado contundente para el MAS, que fue el gran derrotado de las elecciones y abandona el poder después de 20 años.

Con el gobierno de Arce, Bolivia atraviesa la peor crisis económica, con falta de dólares, la devaluación del peso boliviano, la escasez de combustible y el aumento en los precios de productos esenciales, como el aceite y el arroz, debido al desabastecimiento en los mercados. (ANSA).