Bolivia se compromete a respetar acuerdos sobre energía y litio para tranquilizar a inversores

Bolivia respetará acuerdos existentes sobre combustible y litio

Se presenta nueva ley de hidrocarburos 2026 para atraer inversión extranjera

En diciembre se eliminaron los subsidios al combustible, lo que provocó protestas

Por Monica Machicao y Lucinda Elliott

LA PAZ, 19 ene (Reuters) - El Gobierno centrista de Bolivia respetará todos los acuerdos existentes sobre hidrocarburos y litio como parte de un esfuerzo por recuperar la confianza de los inversores tras años de inestabilidad, dijo el ministro de Energía del país en una entrevista.

Mauricio Medinaceli, nombrado por el presidente Rodrigo Paz en noviembre, dijo que el compromiso de respetar los acuerdos firmados por el anterior Gobierno de izquierda con Rusia y China, pese a no estar de acuerdo con la forma en que se adjudicaron, pretende ser un "primer mensaje a los inversores".

"Se respetan los contratos", declaró el ministro a Reuters en La Paz el 16 de enero, añadiendo que lo mismo se aplicaba a los comerciantes de petróleo que suministraron combustible el año pasado y a las empresas involucradas en la exploración de litio.

"No podemos ver esto con un afán ideológico o geopolítico, la ideología no da de comer", afirmó.

Bolivia posee vastas reservas de litio y gas natural, pero la producción se ha estancado tras casi dos décadas de control estatal que disuadió la inversión extranjera, ya que las empresas se mostraban preocupadas por la falta de certidumbre.

El país sudamericano ha dependido en gran medida del suministro de combustible extranjero, incluido el diésel procedente de Rusia, según muestran los datos de seguimiento de buques, a medida que la producción local disminuye.

El presidente Paz ha tomado medidas para revertir las relaciones, durante mucho tiempo frías, con Washington y los prestamistas multilaterales, tras años de alineamiento de Bolivia con Venezuela, China, Irán y Rusia.

Medinaceli dijo que el Gobierno discutiría los próximos pasos con las empresas chinas y rusas que han firmado acuerdos sobre el litio, lo que ha generado críticas generalizadas por parte de inversores, políticos y empresas, debido a la falta de supervisión pública. Sin embargo, afirmó que no se rompería ningún acuerdo.

"Son empresas que pusieron dinero aquí", añadió. "Ahora hay que ver cómo salir adelante dentro del marco del contrato firmado".

DEL SECTOR DEL PETRÓLEO Y EL GAS

Bolivia está elaborando una ley integral sobre hidrocarburos y otra legislación específica sobre el litio con el fin de atraer capital extranjero, después de que la nacionalización de industrias estratégicas llevada a cabo por el anterior Gobierno perjudicara la producción durante aproximadamente una década.

La empresa energética estatal boliviana YPFB, que controla el comercio de energía, seguirá formando parte del sistema, pero ya no lo dominará, afirmó Medinaceli.

La reforma, que se presentará en la primera mitad de este año, está diseñada para atraer de nuevo a las empresas privadas a la exploración mediante un sistema fiscal y de regalías más flexible y nuevos modelos de contrato, afirmó. Varias empresas energéticas estadounidenses y regionales han mostrado interés, añadió, sin nombrarlas.

Si el Congreso aprueba la ley este año, Bolivia tiene previsto lanzar rondas de licitaciones para la exploración de petróleo y gas en 2027.

SUBVENCIONES A LOS COMBUSTIBLES

Como parte del plan económico del Gobierno, el 18 de diciembre se eliminaron varios subsidios a los combustibles, lo que provocó protestas. Desde entonces, los funcionarios han negociado acuerdos con los principales sindicatos, aunque los analistas advierten que nuevas reformas económicas podrían desencadenar en nuevas manifestaciones.

Medinaceli afirmó que los recortes de las subvenciones eran esenciales para estabilizar las finanzas públicas. El siguiente paso fue transferir gran parte del suministro y la logística de combustibles a operadores privados, a través de 10 bloques de distribución mayorista, cada uno con contratos de cinco años diseñados para garantizar la recuperación de la inversión.

"La tendencia es hacer contratos de mediano y largo plazo con precios estables", expresó el ministro. "Lo que queremos hacer es mandar una imagen de que en Bolivia se respetan los contratos".

(Reporte de Lucinda Elliott y Mónica Machicao en La Paz; Reporte adicional de Daniel Ramos; Editado en español por Hernán Nessi)