Bolivia: Se estrella avión militar con billetes en Bolivia e intentan saquearlo

Si bien aún no hay un balance oficial de víctimas, las autoridades policiales confirmaron al menos 20 muertos.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Defensa precisó que la aeronave que se accidentó "al momento de aterrizar" es un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), una división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

"La aeronave llegaba procedente de Santa Cruz y transportaba valores destinados al Banco Central de Bolivia (BCB), en el marco de la décima entrega programada. Tras el incidente, la nave cayó en inmediaciones externas a la terminal aérea", indicaron.

La aeronave se salió de la pista durante el aterrizaje en medio de una violenta granizada. Una vez en tierra, no pudo frenar y se estrelló contra una carretera adyacente, donde impactó a varios vehículos que circulaban.

El saldo provisional asciende a al menos 20 muertos y numerosos heridos.

El ministro explicó a los medios que, por el momento, se sabe que el avión aterrizó en el aeropuerto de El Alto, en el sector cercano a la zona de La Ceja, "se salió de la pista" y recorrió "como un kilómetro", hasta la parte posterior de la terminal aérea, generando "todo el accidente" posterior con los vehículos que circulaban por el lugar.

Salinas remarcó que el dinero que transportaba el avión "no tiene valor legal, puesto que no ha sido emitido por el BCB (Banco Central) y no tiene (número de) serie, por lo que tratar de utilizarlo "es un delito", ante la enorme cantidad de gente que llegó hasta el sitio del accidente al enterarse de que había billetes esparcidos allí.

Según imágenes del canal Unitel, vecinos se acercaron al sitio del accidente para recoger los billetes en moneda nacional que transportaba la aeronave. Primero, los bomberos los dispersaron con chorros de agua. Más tarde, la Policía tiró gases lacrimógenos para evitar el saqueo del dinero. También fueron desplazados militares para apoyar a la Policía en el resguardo del lugar.

La Fiscalía de La Paz recibió denuncias de saqueos a comercios por parte de saqueadores que aprovecharon el caos en la zona. "Doce personas han sido detenidas", declaró el fiscal Luis Carlos Torres a la prensa.

Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de El Alto, el segundo más grande de Bolivia, han sido suspendidas. Los hospitales de la ciudad también han lanzado una campaña de donación de sangre para atender a los heridos.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, suspendió su visita oficial prevista a Santa Cruz y se dirigió a La Paz, según informaron los principales medios bolivianos. El mandatario expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. (ANSA).