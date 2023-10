Bolivia llamó al delantero Henry Vaca, quien milita en el fútbol israelí, para aumentar su poder ofensivo de cara a los duelos con Ecuador y Paraguay por el premundial sudamericano, tras caer estrepitosamente ante Brasil y Argentina en las dos primeras fechas.

El técnico argentino Gustavo Costas entregó la lista de 27 jugadores, entre ellos ocho legionarios, para la tercera y cuarta fechas de la eliminatoria para la Copa del Mundo Norteamérica-2026.

El atacante Marcelo Martins Moreno, del Independiente del Valle de Ecuador, comanda la nómina que dio a conocer la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

En la convocatoria sobresale Henry Vaca, delantero de 25 años que presta sus servicios al Maccabi Bnei y quien no había sido tenido en cuenta por Costas para los primeros partidos.

Bolivia cayó goleada por 5-1 en su debut como visitante ante Brasil y luego encajó una dolorosa derrota por 3-0 en casa frente a una Argentina que jugó sin el astro Lionel Messi.

La Verde está sin puntos en el fondo de la tabla con 8 goles en contra y 1 a favor.

El jueves se medirá con Ecuador en el estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.650 metros de altura, y el 17 de octubre lo hará con Paraguay en su visita a Asunción.

Su próximo rival marcha en la novena casilla, mientras Paraguay es sexta en la clasificación de diez selecciones.

El campeonato boliviano estuvo paralizado durante un mes por decisión de la federación de fútbol, que denunció el amaño de partidos y compra de árbitros, entre otras irregularidades que finalmente no fueron probadas.

Sin fútbol local, gran parte de los jugadores bolivianos llegan sin mayor actividad a los compromisos por eliminatorias.

El premundial sudamericano otorga seis cupos y al séptimo la posibilidad de un repechaje contra una selección de otro continente.

Esta es lista de convocados:

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Braulio Uraezaña (Blooming) y Guillermo Viscarra (The Strongest) Defensas: Luis Haquín (Deportivo Cali, Colombia), Diego Medina (Always Ready), Marcelo Suárez (Always Ready), Héctor Cuéllar (Always Ready), José Sagredo (Bolívar), Jesús Sagredo (Bolívar), Carlos Roca (The Strongest), Jairo Quinteros (Bolívar).

Volantes: Danny Bejarano (Nea Salamina, Chipre), Gabriel Villamil (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Miguel Terceros (Santos FC, Brasil), Boris Céspedes (Yverdon Sport, Suiza), Moisés Villarroel (Águilas Doradas, Colombia), Rodrigo Ramallo (Aurora), Jaime Arrascaita (The Strongest).

Delanteros: Marcelo Martins Moreno (Independiente del Valle, Ecuador), Víctor Abrego (Universitario de Vinto), Jaumé Cuéllar (Barcelona B, España) Henry Vaca (Maccabi Bnei, Israel), Bruno Miranda (Royal Pari), Lucas Chávez (Bolívar) y Jeyson Chura (The Strongest).

