Bolivia, seguidores temen una captura de Evo Morales como la de Maduro

El líder cocalero y exsenador Leonardo Loza denunció a medios locales la existencia de un supuesto plan para arrestar a Morales en el Trópico de Cochabamba, histórico bastión político del expresidente, describiendo una operación presuntamente apoyada por Washington.

En respuesta, sectores leales a Morales han anunciado vigilancia permanente para evitar su detención.

Morales, aliado político de Maduro, condenó la acción estadounidense en Venezuela, calificándola de "agresión imperial".

El expresidente lleva meses atrincherado en el Trópico de Cochabamba para evitar ser arrestado en una investigación por trata de personas agravada, cargos que niega y que ya han provocado protestas, manifestaciones y bloqueos de carreteras de sus seguidores en varias regiones del país. (ANSA).