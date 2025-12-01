Bolivia suspende visa a estadounidenses e israelíes que Morales y Arce aplicaron por más de 15 años

LA PAZ, Bolivia (AP) — El gobierno del centroderechista Rodrigo Paz eliminó el lunes las visas de ingreso a Bolivia a ciudadanos de Estados Unidos e Israel que habían impuesto los expresidentes izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) por razones políticas.

Paz dijo que “por un tema ideológico vinculado a visas, Bolivia perdió $900 millones” desde 2007 y que la “eliminación” del visado adoptada el lunes en el gabinete ministerial permitirá reactivar el turismo y “traer dólares”.

El mandatario, que asumió el poder el 8 de noviembre, derogó impuestos la semana pasada para atraer inversiones como parte de sus primeras medidas para afrontar la peor crisis económica en 40 años del país sudamericano y la falta de dólares.

Morales impuso la visa de ingreso a estadounidenses en 2007 alegando razones de seguridad y reciprocidad debido a que ese país exige lo mismo a los bolivianos. En 2014 rompió relaciones con Israel e impuso la obligación del visado en rechazo a un ataque de ese país a los palestinos de Gaza.

La presidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) eliminó la exigencia a los dos países tras la dimisión de Morales, pero Arce, delfín del primer presidente indígena, repuso la exigencia.

Paz asumió con la premisa de “abrir Bolivia al mundo y traer el mundo a Bolivia”.

A su vez el canciller Fernando Aramayo dijo que por “negligentes gestiones” anteriores esta nación andina cayó en “la lista de países rojos para visitar” y que ahora corresponde “devolver confianza al mundo, en sentido que Bolivia es un lugar apto y seguro para visitar”.

Según Aramayo, la sola eliminación de visas permitirá incrementar de $240 millones a $320 millones el flujo turístico en los próximos cuatro años.

La eliminación del visado también aplicará a otros países entre ellos Corea del Sur, Sudáfrica, Estonia, Letonia y Rumania, cuyo flujo turístico es escaso.

Según datos del gobierno, Bolivia recibe más de 1,2 millones de turistas al año que en 2024 han generado $740 millones en ingresos, en comparación a los más de tres millones de visitantes que llegan a Perú.

El Salar de Uyuni, uno de los mayores desiertos salinos del planeta, el Titicaca, que es el lago navegable más alto del mundo en medio de la cordillera de los Andes, y la Amazonia son los destinos más visitados en el país por los extranjeros.