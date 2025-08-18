Bolivia: "Tuto" Quiroga, un "tecnócrata"

Luego perdió en 2005 y 2014 ante Evo Morales, y en 2020 retiró su candidatura una semana antes de las elecciones, reconociendo que no había logrado conectar con los votantes, con las encuestas otorgándole apenas un 7% de respaldo.

Al igual que Paz, está formado en Estados Unidos, pero con un perfil más técnico, graduado en ingeniería y administración de empresas.

Fue ministro de Finanzas de Jaime Paz Zamora, el padre de su rival del balotaje, cuando apenas tenía 32 años. Es percibido como un tecnócrata, y él se ha encargado de atizar esa percepción, ubicando en el centro de su oferta de campaña el potencial "modernizador" que representa su compañero de fórmula, el empresario digital Juan Pablo Velasco.

Quiroga promete reformar la legislación boliviana, como una forma de hacer más viable la inversión extranjera, y aspira a firmar acuerdos de libre comercio, pero no incluye a Estados Unidos en la lista de futuros aliados, por las políticas arancelarias de Donald Trump.

Fue líder del partido conservador Acción Democrática Nacionalista (ADN), que presidió inmediatamente después del fallecimiento de Banzer. "Tuto" Quiroga, de 65 años, estuvo en Estados Unidos desde 1981 y hasta su regreso a Bolivia, en 1988, trabajó para IBM en Texas. En el sector privado trabajó desarrollando su especialidad de econometría en la empresa minera Mintec y en el Banco Mercantil de Bolivia. A finales de los ochenta ingresó a Acción Democrática Nacionalista.

En 1989 participó en el gobierno de Jaime Paz Zamora como subsecretario de Inversión Pública y Cooperación Internacional dentro del Ministerio de Planeamiento. En 1990 fue subsecretario de Inversión Pública y en 1992 ministro de Finanzas.

En el campo político, en 1993 dirigió la campaña electoral de ADN y en 1995 fue nombrado Subjefe Nacional de ADN. (ANSA).