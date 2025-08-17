Bolivia: Urnas abiertas, 7,5 millones de personas votan

Las encuestas predicen una segunda vuelta electoral de la derecha en octubre, la primera en la historia del país.

Según la última encuesta de AtlasIntel, el expresidente conservador Jorge Quiroga, del partido Libertad y Democracia, lidera la intención de voto con un 22,3%, seguido por el candidato de centroderecha Samuel Doria Medina, del partido Unidad Nacional, con un 18%.

El líder del Senado, Andrónico Rodríguez, quien se presenta como una figura conciliadora entre las facciones rivales del MAS, ocupa el cuarto lugar con un 11,4%, por debajo de los votos en blanco y nulos.

Y el candidato favorito de Arce, Eduardo Del Castillo, ocupa el segundo lugar entre los indecisos, con un 8,1%.

De continuar esta tendencia, estas elecciones marcarían un punto de inflexión en la dinámica de las últimas dos décadas, en las que el MAS ha obtenido resultados superiores al 50% en la primera vuelta.

El país, que en los últimos años ha experimentado un auge de materias primas con altos volúmenes de exportación y una economía en auge, lleva alrededor de un año lidiando con una escasez de reservas de dólares, escasez de combustible, una moneda en depreciación y una inflación de alrededor del 25%, entre otros problemas que conforman una larga lista. (ANSA).