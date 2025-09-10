Bolivia vence a Brasil y se mete en el repechaje para el Mundial

9 sep (Reuters) - Con un tanto de penal de Miguel Terceros, Bolivia venció el martes por 1-0 a Brasil y logró un cupo en el repechaje al Mundial 2026, manteniendo viva la ilusión de regresar al torneo después de 32 años.

Con su triunfo en el estadio de El Alto en la última fecha de la eliminatoria sudamericana, Bolivia sumó 20 puntos y se situó en el séptimo lugar de la tabla, por encima de Venezuela que cayó ante Colombia 6-3 en Maturín.

Brasil quedó en la quinta posición con 28 puntos.

Al acceder al repechaje, Bolivia conformará un grupo de seis selecciones que participarán de un nuevo formato para esta instancia, con dos equipos de Concacaf, uno de África, uno de Asia y uno de Oceanía.

Dos países ganarán su cupo al Mundial como resultado del torneo, que se disputará entre el 26 y el 31 de marzo de 2026 en las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara.

En el partido del martes, Brasil, que formó con nueve cambios en relación al equipo que se presentó en la fecha anterior, salió a presionar en el inicio del encuentro, pero retrocedió a los pocos minutos exigido por la altura de más de 4000 metros de La Paz.

El conjunto local aprovechó entonces los espacios e intentó abrir el marcador con remates de larga distancia que fueron bien contenidos por el experimentado portero Alisson. Bolivia probó con dos remates claros de Terceros a los 16 y 26 minutos.

El joven delantero se tomó la revancha con el tiro penal decretado por el árbitro chileno Cristian Garay por una falta de Bruno Guimarães contra Roberto Carlos Fernández, que marcó una ventaja justa para "La Verde". (Escrito por Daniela Desantis)