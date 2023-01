Bolivia y consorcio chino firman acuerdo para instalar dos plantas de litio en salares

La estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio chino Catl Brunp and Cmoc (CBC) firmaron este viernes un acuerdo para instalar dos plantas para baterías de litio en salares del país andino, con una inversión de 1.083 millones de dólares.

El máximo ejecutivo de YLB, Carlos Ramos, y el representante de CBC, Qinghua Zhou, rubricaron el acuerdo, en un acto público al que asistió el presidente boliviano, el izquierdista Luis Arce.

Arce anunció que "para el primer trimestre del 2025, Bolivia ya debe estar exportando baterías de litio, con materia prima nacional".

En su opinión "no hay tiempo que perder, el país no puede esperar más, no puede experimentar más, tenemos que ir a paso seguro para industrializar gradualmente este valiosísimo recurso natural".

A su vez, el Viceministerio de Comunicación informó por separado que las dos plantas estarán ubicadas en los salares andinos de Coipasa y Pastos Grandes, donde se utilizará una "tecnología [de] Extracción Directa de Litio (EDL), con una inversión de USD 1.083 millones".

No se explicó en detalle en qué consiste ese procedimiento.

El Salar de Coipasa está ubicado en el departamento de Oruro (este) en una extensión de 2.200 kilómetros cuadrados. El de Pastos Grandes tiene 150 km2 en el departamento de Potosí (sureste).

Ramos, presidente de YLB, informó la semana pasada que concluyó los trabajos de exploración de las reservas de litio en Coipasa y Pastos Grandes y que resta ahora la fase de cuantificación.

Empero, consideró que está previsto que las reservas bolivianas se dupliquen. Bolivia certificó sus reservas en 21 millones de toneladas en el Salar de Uyuni, la planicie de sal más grande del mundo, en Potosí.

Además, el país sudamericano figura como la principal reserva mundial.

De acuerdo con datos del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Bolivia exportó en 2021 un total de 1.019 toneladas de litio, por casi 10 millones de dólares: 44% a Rusia, 40% a China y 16% a EEUU.

Empero, según el IBCE, sus ventas están lejos de las de Chile (883 millones de dólares), China (99 millones de dólares), Países Bajos (54 millones de dólares) y Corea del Sur (46 millones de dólares).

Jac/llu

AFP