Bolivia y Paraguay rechazaron el viernes las recientes declaraciones del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, según las cuales esos dos países albergan a "peces gordos" del narcotráfico.

El gobierno boliviano informó que citó al embajador uruguayo en La Paz para expresarle su "rechazo categórico" a los dichos de Lacalle Pou.

"La ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, convocó al embajador de Uruguay, Fernando Daniel Alejandro Marr Merello, a fin de solicitar la aclaración del gobierno uruguayo", dijo la cancillería boliviana en un comunicado.

Por su parte, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Rachid, subrayó que Uruguay no está "exento de responsabilidad" en el narcotráfico, y recordó que "la persona más buscada en todo el continente por tráfico internacional de drogas" es de nacionalidad uruguaya, en alusión a Sebastián Marset.

"Que Paraguay es un país de tránsito es innegable, pero tampoco hay que querer esconder la basura bajo la alfombra para que quede ahí nomás. El presidente le tiró el fardo a los demás países", afirmó Rachid, al ser consultado por Radio 1000.

"Si el presidente Lacalle Pou tiene evidencia de que acá en Paraguay está el capo mafioso X que ellos buscan, que compartan esa información por favor y trabajamos todos juntos", agregó.

En una entrevista el martes con Canal 4 de Montevideo, Lacalle Pou dijo que "los dueños reales de la droga" en su país no son "uruguayos", sino que "los grandes, los peces gordos, estarán en Colombia, en Paraguay, en Bolivia, en Europa".

En "el tema del financiamiento y los dueños reales de la droga, a mí no me cabe la menor duda que no son uruguayos y que están en otro lugar del mundo", afirmó el mandatario.

Bolivia es considerado el tercer productor mundial de cocaína, después de Colombia y de Perú, según la ONU.

El roce diplomático entre La Paz y Montevideo se produce después de la fuga de Marset, quien en los últimos años residió en Paraguay y Bolivia.

A fines de julio de 2023, Marset fue ubicado en Bolivia, pero escapó del cerco policial, sin que se conozca su paradero.

En Paraguay está imputado por el delito de narcotráfico y también figura en la lista roja de la Interpol.

epm/jac/vel/mar/ad/mar