Bolivia y Perú vacunan en equipo a su población aymara

DESAGUADERO, Bolivia (AP) — En momentos en que la pandemia recrudece en el continente, Bolivia y Perú realizaban el viernes un esfuerzo conjunto para vacunar a su población de origen aymara en una región fronteriza de los Andes situada al oeste de La Paz y al sur de Lima.

Decenas de pobladores del Desaguadero de ambos lados de la frontera y de un origen étnico común hacían fila en medio de un agitado tráfico de personas en este pueblo que tiene el mismo nombre en los dos países a orillas del emblemático Titicaca, el lago navegable más alto del mundo y que comparten Bolivia y Perú.

A pesar de las restricciones de circulación de gente y mercaderías por el puente fronterizo por razones sanitarias, el comercio no ha cesado y es un paso importante a La Paz debido a su cercanía.

“Esta zona es un importante acceso a La Paz y la vacunación binacional busca proteger vidas en la región fronteriza”, dijo Maritza Guarachi, directora de Salud de la Gobernación de La Paz. “Seguiremos colaborando con los esfuerzos para cuidar la vida y la salud en los distritos fronterizos”, señaló por su parte el Director de Pueblos Indígenas y Originarios de Perú, Julio Mendígure Fernández.

Al menos mil dosis de la vacuna china Shinopharm se esperaban aplicar el viernes en el inicio de la campaña, dijo Guarachi. Para Bolivia la jornada inició la vacunación en zonas rurales.

Clotilde Mayta de 65 años y vecina de Desaguadero de Perú, relató que acudió a la plaza del pueblo tan pronto escuchó de la vacunación. “Me siento bien”, dijo a The Associated Press tras recibir la dosis en el hombro. “En esta región somos hermanos y quiero pedir a la gente de los dos países que se protejan. Esta enfermedad nos hace llorar, no tengan miedo", dijo la dirigente aymara boliviana Elizabeth Ticona.

En esta región del altiplano los aymaras acuden sobre todo a la medicina natural y tradicional para contrarrestar la enfermedad. Más de tres millones de aymaras viven en los dos países y en el norte de Chile y es la segunda etnia después de los quechuas.

Las autoridades sanitarias atribuyen el repunte de contagios a la circulación de variantes más contagiosas, a una lenta vacunación debido a la escasez de inmunizantes y a un relajamiento de las medidas de protección por parte de la población. La nueva escalada ha puesto al límite la capacidad de los hospitales en ambos países.

Bolivia registró la víspera 2.858 contagios y 87 decesos, la cifra más alto en lo que del año, y acumula 343.065 contagios. Ha vacunado a 1,3 millones de personas“entre la primera y la segunda dosis de Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Pfizer, según el Ministerio de Salud, que espera vacunar a 7,5 millones de personas.

Perú proyectó vacunar a 22,2 millones de personas mayores de 18 años y hasta la víspera inmunizó a 3,6% de esa población con Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca. Las autoridades sanitarias estimaban en 67.253 los fallecidos hasta el miércoles.

Sudamérica es una de las regiones del mundo más afectadas por la pandemia con Brasil y Perú encabezando la lista y afronta un nuevo repunte de contagios que obligó a Argentina a decretar restricciones.

_______

El corresponsal de AP en Perú, Franklin Briceño, colaboró con este reporte.

AP