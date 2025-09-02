Bolivia/Chile.- En prisión preventiva los cinco policías bolivianos detenidos en Chile por tráfico de drogas

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía de Chile ha imputado este lunes a los cinco agentes de Policía bolivianos detenidos junto a otro civil de la misma nacionalidad la semana pasada cuando cruzaron la frontera, por los delitos de posesión ilegal de armas de fuego y de municiones, disparos injustificados, secuestro y tráfico de drogas, por lo que ha ordenado prisión preventiva para todos ellos.

Así lo ha anunciado el organismo en un comunicado indicando que ha decretado la misma orden contra un civil de la misma nacionalidad, si bien en su caso por "tráfico de drogas y receptación de vehículo motorizado".

Los cinco efectivos --cuatro hombres y una mujer-- además del civil permanecerán detenidos por representar un "peligro para la seguridad de la sociedad", según ha considerado la Fiscalía, que además ha dispuesto un plazo de 150 días para investigar los hechos.

"Se trata de una investigación penal, que surge de un procedimiento policial flagrante y cuyas primeras diligencias apuntan a la presunta participación de los sujetos detenidos en diversos delitos, cometidos en territorio nacional y frente a los cuales nuestro Ministerio Público está obligado a actuar, sin importar el cargo, función o nacionalidad de quien los comete", ha apuntado el fiscal Juan Castro Bekios tras la audiencia.

La Fiscalía ha tomado esta decisión tras encontrar "gran cantidad de armamento y municiones" en el vehículo Nissan con el que los cinco policías bolivianos entraron en territorio chileno "por un paso no habilitado (...) por el sector denominado Hito Cajón", donde interceptaron una camioneta Toyota con más de "499 gramos de marihuana y 73 kilos (...) de pasta base de cocaína" en su interior, después de efectuar "un número indeterminado de disparos para posteriormente reducir a uno de los ocupantes de esta última, a quien esposaron y mantuvieron recostado y descalzo sobre la nieve".

Las autoridades de Bolivia denunciaron el pasado miércoles la detención de los cinco agentes en el país vecino y confirmaron gestiones diplomáticas para su liberación, asegurando que estos "solo cumplían con su deber", en palabras del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamami.

"Lo único que estaban haciendo era su trabajo. Estaban cumpliendo con su deber. Esperamos que en los próximos días sean liberados", señaló en declaraciones recogidas por el diario 'El Deber', antes de explicar que los policías estaban realizando un operativo antidroga.