Bolivia/Israel.- Netanyahu invita al presidente de Bolivia a visitar Israel tras retomar las relaciones diplomáticas

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha invitado este miércoles al presidente boliviano, Rodrigo Paz, a visitar Israel, un día después de que ambos países retomaran sus relaciones diplomáticas, interrumpidas durante el gobierno de Luis Arce a finales de octubre de 2023 con motivo de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que ha dejado más de 70.300 muertos en dos años.

"Netanyahu ha invitado al presidente de Bolivia a visitar Israel, quien ha manifestado su deseo de realizar esta visita pronto y de fortalecer la amistad entre ambos pueblos", reza un comunicado de la oficina del jefe de Gobierno israelí, después de que ambos mantuvieran una llamada telefónica en la que han abordado la reanudación de los lazos.

Asimismo, han "coincidido en la necesidad de trabajar para promover la cooperación en diversos ámbitos, con énfasis en la seguridad, y para restablecer el abundante turismo de numerosos viajeros israelíes a los paisajes naturales y la rica cultura de Bolivia".

El expresidente Luis Arce rompió sus relaciones con el gobierno de Benjamin Netanyahu en protesta por la ofensiva militar lanzada contra la Franja de Gaza, desatada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 que dejó unos 1.200 muertos y 250 secuestrados.

Bolivia se convirtió así en uno de los primeros países en el continente latinoamericano en tomar una decisión que Israel tildó de "rendición ante el terrorismo".