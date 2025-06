Bolivianos desesperados tratan de surtirse de víveres, cada vez más caros

En medio de una carestía que no cesa en Bolivia, Sonia, una madre soltera de 40 años, se quedó de nuevo sin poder comprar aceite en un almacén estatal del centro de La Paz con mejores precios, donde hacía fila desde la madrugada.

"Tengo que trabajar para mis seis hijos y venir a hacer esta cola encima, no me da. Ya no duermo bien", dice enojada. Se va con las manos vacías, muy abrigada por el intenso frío y pide que no se publique su apellido.

La crisis económica en Bolivia, causada por la escasez de dólares y un excesivo gasto público, empobrece desde el año pasado a la población.

Uno de sus efectos más visibles es la inflación, que en mayo fue de 18,4% interanual, la más alta en por lo menos 17 años.

Los clientes irritados increpan a los empleados de la agencia estatal por la falta de productos y golpean las puertas metálicas como protesta. Gisela Vargas, de 30 años, lamenta: "No hay arroz, azúcar, huevo, ya no hay nada".

La crisis se ha agravado más en los últimos días, con los bloqueos de carreteras impulsados por los partidarios del expresidente Evo Morales, impedido de ser candidato presidencial en las elecciones de agosto.

Los manifestantes exigen la renuncia del actual mandatario Luis Arce. Obstruyen el paso de cargamentos de comida y otros productos de primera necesidad por rutas neurálgicas de Bolivia. Sus choques con la policía han dejado cuatro efectivos y un civil muertos.

En la casa de Rocío Pérez, una jubilada de 65 años que vive con sus hijos y nietos, ya han empezado a racionalizar sus compras.

"Nunca pensamos que esta situación podía llegar a este límite, donde tengamos que hacer cola por alimentos o papel higiénico. Estamos al borde del precipicio", dice a la AFP mientras espera su turno en otra tienda del gobierno.

- "Me siento impotente" -

"En términos de poder adquisitivo, los salarios se están deteriorando muy fuertemente" con la inflación, explica José Luis Evia, economista y ex miembro del directorio del Banco Central de Bolivia, donde el boliviano, la moneda local, cada vez vale menos.

En los últimos años, la caída en las exportaciones de gas ha generado un menor ingreso de dólares a Bolivia. El gobierno los necesita para importar combustibles a precio internacional y venderlos subsidiados en el mercado interno. Ya casi ha agotado sus reservas internacionales líquidas.

En la Garita de Lima, una concurrida zona comercial paceña, un camión descarga pollos en un puesto mayorista. Cientos de bolivianos se forman en largas filas, impacientes y crispados.

Meses atrás, el kilo de pollo costaba el equivalente a US$2,6. Hoy está a US$5.

Francisca Flores, vendedora ambulante de 69 años, dice que ya no le alcanza para comprar esta proteína como antes. Ahora come tortillas y otras comidas a base de huevo.

"Me siento impotente (...).

"Me siento impotente (...).

Con mi platita salgo (...) y si no puedo" comprar los alimentos "nada, pues me voy, me aguanto", dice. Una encuesta nacional de marzo de la consultora Panterra indicó que el 89% de los bolivianos deseaba una "dirección muy distinta" a la llevada por el gobierno de Arce. Su principal preocupación era el incremento del costo de vida. "Yo quisiera que este gobierno se vaya de una vez, que piense en la gente", opina Flores. Para Evia, el malestar social puede ser un factor determinante para que la izquierda, que gobernó por casi dos décadas, pierda el poder en las próximas elecciones presidenciales. "La gente está viendo que el país no puede seguir este rumbo y cada vez hay mayor consenso para un cambio", comenta. Los productos importados también están entre los que más han subido de precio por el encarecimiento del dólar en el mercado paralelo. La madre diabética de Griselda Ventura, de 27 años, tuvo que internarse en un hospital de La Paz porque en Chulumani, un poblado a 115 kilómetros al este donde vivía, ya no encontraban los medicamentos importados que necesita. Y aunque está asegurada y debería recibir su tratamiento sin costo del seguro público de salud, ahora tiene que recurrir a farmacias privadas, donde algunas de sus pastillas han duplicado su precio. El hospital está desabastecido. "No hay ni una jeringa" ahí, dice Ventura, en las afueras del centro de salud.