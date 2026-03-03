Bolivianos saturan bancos por cambiar billetes confundidos con robados de accidente aéreo

Miles de personas saturaron este martes los bancos en Bolivia angustiadas por cambiar sus billetes legales, que en las calles son confundidos con robados de un avión militar que se accidentó y dejó 24 muertos, constató la AFP.

Una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea se estrelló el viernes en el aeropuerto de El Alto, cuando transportaba más de 17,1 millones de billetes en moneda nacional, de distintas denominaciones, propiedad del Banco Central de Bolivia (BCB).

El ente emisor precisó que el monto sumaba 423 millones de bolivianos, equivalentes a 60,7 millones de dólares. Un gentío se abalanzó entre los restos del fuselaje y robó al menos el 30%, según el gobierno.

El BCB comunicó la anulación de todos los billetes que cargaba el vuelo, pertenecientes a una numeración que contiene la letra B.

Sin embargo, en las calles también circulan billetes de lotes antiguos con la misma sigla que no estuvieron involucrados en el accidente. Estos, sin haber sido anulados, han dejado de ser aceptados en comercios y mercados por sospechas de que no tengan valor.

Este martes miles de ciudadanos formaron largas filas en las afueras del BCB e instituciones bancarias de La Paz y la vecina El Alto para canjear su dinero.

"Uno que vende pan no me ha recibido" un billete, dice a la AFP Serapio Mayta, jubilado de 77 años, que espera su turno desde hace dos horas. "No quieren recibir" los comerciantes, "es un gran problema", agrega.

A unos metros está Blanca Molina, ama de casa de 78 años. "Tengo más dinerito guardado (en efectivo). ¿Y ahora qué voy a hacer?", se pregunta.

El presidente del Banco Central, David Espinoza, pidió este martes en rueda de prensa comprensión a la ciudadanía y aceptar el dinero con numeración legal.

El BCB dispuso en su portal oficial un buscador para que los bolivianos puedan escribir el número de cada billete y verificar su validez.

Aún no hay una versión oficial sobre las causas del accidente aéreo. El piloto sobreviviente Erick Rojas declaró ante una junta investigadora, según su abogado, que había hielo en la pista de aterrizaje y que fallaron los frenos de la nave.