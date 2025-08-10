Bolivianos votan a presidente el próximo 17 de agosto

Los ocho candidatos son el empresario multimillonario Samuel Doria Medina (Unidad, centro-izquierda), el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (del Movimiento al Socialismo MAS-Ipsp, izquierda), Jorge "Tuto" Quiroga (Libre, derecha), Manfred Reyes Villa (Súmate, centro-derecha), Luis Fernando Camacho (Creemos, derecha), Eva Copa (Jallalla, progresista), Chi Hyun Chung (Partido Demócrata Cristiano, conservador) y Ruth Nina (Pan-Bol, nacionalista).

Es probable que se vaya a una segunda vuelta, el próximo 19 de octubre, para saber quién entre Medina, Rodríguez y Quiroga, los tres candidatos claramente favorecidos en las encuestas, será presidente de Bolivia hasta 2030.

Pero ese mismo día también se votará para elegir a los 130 diputados y 36 senadores que integrarán el próximo Congreso y a los 5 representantes bolivianos en el Parlamento andino.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia prevé completar el conteo oficial de las elecciones generales del próximo 17 de agosto en un máximo de 72 horas, reduciendo drásticamente el tiempo máximo de siete días previsto por la ley.

"Ese término es obsoleto, ningún país puede esperar una semana para conocer los resultados", declaró al sitio all-news boliviano Correo del Sur Gustavo Ávila, miembro del TSE.

A través de fotos de las actas de cada mesa, que pueden descargar los delegados, observadores internacionales y ciudadanos, el sistema de transmisión de resultados preliminares (Sirepre) permitirá comunicar alrededor del 80% de los datos preliminares a las 21 horas del domingo 17 de agosto. (ANSA).