Bolivia/Perú.- Bolivia convoca al encargado de negocios de Perú después de que Boluarte lo haya tildado de "país fallido"

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Bolivia ha convocado este martes al encargado de negocios de Perú, Carlos Montoya, en protesta por las declaraciones recientes de la mandataria peruana, Dina Boluarte, que calificó al país vecino de Estado "fallido". Así lo ha anunciado el 'número dos' del Ministerio de Exteriores boliviano, Elmer Catarina, en una rueda de prensa en la que ha manifestado su "rechazo" a lo que ha considerado "declaraciones inadmisibles" por parte de la presidenta de Perú. Catarina ha aludido a un discurso a la nación con ocasión de la fiesta nacional en el que Boluarte aseguró que, de no haber asumido ella la Presidencia, Perú se habría convertido en un "país fallido como Cuba, Bolivia y Venezuela". "El país estaría sumido en un indeseado vacío de poder con graves consecuencias: elecciones en medio de la violencia y un poder autoritario e improvisado para supuestamente elaborar una nueva constitución, pretexto de los que son traidores a la patria; un país sin inversiones, sin obras ejecutadas, con mayor pobreza", declaró Boluarte. El viceministro boliviano ha anunciado asimismo que ha convocado a la encargada de negocios de Bolivia en Perú, Eva Chuquimia, de quien espera "un informe en detalle sobre la situación porque ese tipo de declaraciones no podemos aceptarlas". "Somos dos países hermanos con diálogo fructífero", ha agregado. La respuesta de Perú ha venido de su ministro de Exteriores, Elmer Schialer, que ha aclarado que lo ocurrido es una "mala interpretación" de las palabras de Boluarte, asegurando que ésta se refirió a las "colas y escasez" que se viven en esos tres países. "Yo le voy a ser honesto. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. No hay 'mea culpa' que haya que hacer ahí, la presidenta (Boluarte) lo que dijo es lo que yo estoy señalando y la verdad es que nosotros tenemos que analizar cuál ha sido el contexto objetivo en que se viven en esos países también", ha declarado a la emisora peruana RPP. El jefe de la diplomacia peruana ha avanzado que este miércoles, 30 de julio, recibirá a la encargada de negocios de Bolivia, "para aclarar que (...) no estamos rompiendo ningún hermanamiento con Bolivia". "Todo lo contrario. La presidenta (Boluarte) ha dispuesto que una delegación importante se haga presente el 6 de agosto, que es el día de la independencia de Bolivia, que además van a celebrar sus 200 años. Perú estará presente", ha agregado.