Bologna: Fenucci admite "crisis deportiva"

"Los resultados demuestran que estamos pasando apuros y que nos hemos quedado atrás respecto a los equipos que compiten por Europa, pero todo sigue abierto y podemos recuperarnos", confió Fenucci desde el estadio Renato Dall'Ara en ocasión de la ceremonia en memoria de Arpad Weisz en el Día del Recuerdo del Holocausto.

Bologna cayó por 3-2 como visitante contra Bologna por la fecha 22 de la Serie A, en la que marcha en el octavo puesto con 30 puntos, diez menos que Como, que por ahora se clasifica a la próxima edición de la Conference League.

Asimismo, Bologna enfrentará a Lazio por cuartos de final de la edición número 79 de la Copa Italia (en la que busca revalidar el título de la temporada pasada) y el jueves 29 buscará vencer como visitante al Maccabi Tel Aviv para conquistar, al menos, un lugar entre los equipos que disputarán un repechaje por un boleto a octavos de final de la Europa League.

"Seguimos en la pelea por la Europa League y la Copa Italia. La temporada está lejos de terminar, y debemos responder en el campo para mantener el entusiasmo que nos llevó a ganar la última Copa Italia", subrayó Fenucci.

A continuación, Fenucci analizó los objetivos del equipo dirigido por Italiano: "El próximo partido, contra Maccabi Tel Aviv, es el jueves. Tenemos una pequeña posibilidad de llegar a octavos de final y asegurarnos un puesto en la fase eliminatoria, y en cualquier caso, necesitamos prepararnos lo mejor posible para los playoffs", remarcó.

Luego, Fenucci ofreció una autocrítica por el presente del Bologna: "Estamos en un momento difícil: errores individuales, lesiones y problemas críticos se han acumulado. Necesitamos concentrarnos más porque jugamos un fútbol bonito, pero exigente, y queremos seguir en el camino que nos hemos marcado, que nos ha dado resultados, satisfacción y alegría", enfatizó.

Fenucci también se refirió al libro de pases del invierno europeo, que concluirá el lunes 2 de febrero: "Si hay oportunidades de mejora, las aprovecharemos; de lo contrario, seguimos siendo competitivos. Estamos en conversaciones con Remo Freuler y Riccardo Orsolini sobre la renovación, pero Jhon Lucumí no nos dijo nada", aclaró.

Por último, el directivo se refirió a las obras de remodelación en el estadio Renato Dall'Ara: "Estamos estancados. La situación es estática. El costo se disparó de 150 a 230 millones de euros desde la pandemia de COVID", explicó.

"Es un déficit financiero que Bologna no puede asumir. Si los actores de la ciudad quieren participar, dado el papel del Bologna en la economía de la ciudad, estamos ahí y preparados, pero por ahora la situación se ha estancado", completó Fenucci.

(ANSA).