Bologna: Lesión muscular para Ciro Immobile y Casale
El delantero deberá permanecer inactivo durante 2 meses
Immobile, de 35 años, debió ser reemplazado por el argentino Santiago Castro a los 30' del partido que Bologna perdió el pasado sábado 23 en el estadio Olímpico contra Roma.
Bologna informó que Immobile sufrió una rotura del recto femoral derecho y precisará dos meses para recuperarse, por lo cual se perderá los partidos contra Como, Milan, Genoa, Lecce, Pisa, Cagliari y Fiorentina.
Asimismo, el DT Vincenzo Italiano deberá esperar 1 mes para volver a contar con Casale, reemplazado durante el entretiempo del partido contra Roma por una rotura leve en el isquiotibial derecho, la cual lo marginará, al menos, de los duelos contra Como y Milan. (ANSA).
