LA NACION

Bologna: Lesión muscular para Ciro Immobile y Casale

El delantero deberá permanecer inactivo durante 2 meses

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Bologna: Lesión muscular para Ciro Immobile y Casale
Bologna: Lesión muscular para Ciro Immobile y Casale

Immobile, de 35 años, debió ser reemplazado por el argentino Santiago Castro a los 30' del partido que Bologna perdió el pasado sábado 23 en el estadio Olímpico contra Roma.

Bologna informó que Immobile sufrió una rotura del recto femoral derecho y precisará dos meses para recuperarse, por lo cual se perderá los partidos contra Como, Milan, Genoa, Lecce, Pisa, Cagliari y Fiorentina.

Asimismo, el DT Vincenzo Italiano deberá esperar 1 mes para volver a contar con Casale, reemplazado durante el entretiempo del partido contra Roma por una rotura leve en el isquiotibial derecho, la cual lo marginará, al menos, de los duelos contra Como y Milan. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Ya se producen 4000 toneladas del superfruto que tiene como “embajador” a Abel Pintos
    1

    Lo trajo Sarmiento: ya se producen 4000 toneladas del superfruto que tiene como “embajador” a Abel Pintos

  2. El partido que Felipe Contepomi pensó durante 28 años, como un monje de la filosofía zen
    2

    El partido que Felipe Contepomi pensó durante 28 años, como un monje de la filosofía zen

  3. Francia también refuerza su presencia en el Caribe en otra ofensiva contra el narcotráfico
    3

    Francia también refuerza su presencia en el Caribe en otra ofensiva contra el narcotráfico

  4. Brilló en Clave de Sol y Chiquititas, ahora trabaja en un municipio, pero decidió volver a actuar
    4

    Carlos Pedevilla: brilló en Clave de Sol y Chiquititas, ahora trabaja en un municipio pero apostó por volver a actuar

Cargando banners ...