Bologna: lesión muscular para Lucumí

Lucumí, de 27 años, debió ser reemplazado a los 26 minutos del partido disputado el pasado sábado 10 por el checo Martin Vitík tras sufrir una "rotura leve en el isquiotibial derecho", según se lee en un comunicado emitido por Bologna.

En consecuencia, el zaguero colombiano será una sensible baja para el DT Vincenzo Italiano, quien celebró la presencia del arquero polaco Lukasz Skorupski en el entrenamiento de cara al partido del jueves 15 contra Hellas Verona, pendiente de la fecha 16 de la Serie A.

Bologna marcha en el noveno puesto de la Serie A con 27 puntos, catorce más que Hellas Verona y Pisa, que integran la zona de descenso con Fiorentina, que suma 14 unidades.

El partido entre Bologna y Hellas Verona corresponde a la fecha 16 y fue postergado por el viaje del "rossoblú" a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de Italia 2025, en la que también participaron Napoli, Inter y Milan.

Napoli terminó ganando el torneo al vencer por 2-0 en la final al Bologna, que se clasificó a la Supercopa de Italia 2025 como campeón de la Copa Italia en la temporada 2024-25, en cuya definición superó al Milan, cuyo clásico rival, Inter, escoltó al equipo partenopeo en la Serie A pasada. (ANSA).