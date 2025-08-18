Bologna: Presentó un nuevo patrocinador
- 1 minuto de lectura'
“Nos honra unir fuerzas con el Bologna, un club con una rica tradición, historia y una afición apasionada”, afirmó Cristian Gianni, director nacional de NordVPN para Italia.
“El fútbol une a millones de personas, cada vez más conectadas, lo que hace que la ciberseguridad sea más esencial que nunca.
Estamos encantados de apoyar y proteger la experiencia digital de los aficionados del Bologna”, agregó Gianni.
Asimismo, Christoph Winterling, director de ingresos del Bologna, también destacó la importancia del acuerdo: “Nos enorgullece dar la bienvenida a NordVPN a nuestra familia de socios”, aseguró.
“La profesionalidad de NordVPN será un valor añadido para el Bologna y sus aficionados, que ahora pueden apoyar a su equipo desde cualquier lugar, con total seguridad”, completó Winterling.
Bologna sufrió en noviembre pasado un ataque informático que resultó en el robo de datos digitales. (ANSA).
