Bologna: Presentó un nuevo patrocinador

“Nos honra unir fuerzas con el Bologna, un club con una rica tradición, historia y una afición apasionada”, afirmó Cristian Gianni, director nacional de NordVPN para Italia.

“El fútbol une a millones de personas, cada vez más conectadas, lo que hace que la ciberseguridad sea más esencial que nunca.

Estamos encantados de apoyar y proteger la experiencia digital de los aficionados del Bologna”, agregó Gianni.

Asimismo, Christoph Winterling, director de ingresos del Bologna, también destacó la importancia del acuerdo: “Nos enorgullece dar la bienvenida a NordVPN a nuestra familia de socios”, aseguró.

“La profesionalidad de NordVPN será un valor añadido para el Bologna y sus aficionados, que ahora pueden apoyar a su equipo desde cualquier lugar, con total seguridad”, completó Winterling.

Bologna sufrió en noviembre pasado un ataque informático que resultó en el robo de datos digitales. (ANSA).