Bolonia elimina al Inter y será rival del Nápoles por la Supercopa de Italia

El Bolonia sorprendió al Inter de Milán en la tanda de penales, al imponerse 3-2 después de empatar 1-1 este viernes en Riad, y el lunes será el rival del Nápoles en la final de la Supercopa de Italia.

En la segunda semifinal de este torneo cuadrangular deslocalizado a Arabia Saudita, el Inter necesitó apenas 74 segundos para abrir el marcador, gracias a su atacante francés Marcus Thuram, que remató de manera acrobática un balón servido por Alessandro Bastoni.

El Bolonia igualó de penal por medio de Riccardo Orsolini (35').

El pulso se mantuvo equilibrado el resto del tiempo reglamentario y la resolución, sin prórroga, se dio en una tanda de penales en la que tres jugadores interistas (Alessandro Bastoni, Nicolo Barella y Ange-Yoan Bonny) erraron sus lanzamientos y terminaron condenando al favorito.

Las semifinales de la Supercopa italiana han sido por lo tanto letales para los dos grandes de la capital lombarda, ya que el AC Milan fue derrotado el jueves 2-0 por el Nápoles, en un partido marcado por una enorme tensión y los insultos entre los integrantes de ambos cuerpos técnicos.

El Nápoles condenó este viernes el comportamiento "totalmente fuera de control" de Massimiliano Allegri, el técnico de los Rossoneri, que según la prensa italiana es objeto ahora de un expediente disciplinario.

En el palmarés de la "Supercoppa", el Nápoles tiene dos títulos (1990, 2014), mientras que el Bolonia, que en este 2025 puso fin a 51 años de sequía al adjudicarse la Copa de Italia, nunca pudo levantar ese trofeo.

La Supercopa de Italia, que desde 2023 se disputa con cuatro equipos participantes (campeón y subcampeón de Serie A y de la Copa de Italia), se juega por cuarto año consecutivo y por sexta vez en su historia en Arabia Saudita.

El club campeón recibirá 11 millones de euros (US$12,8 millones) en un torneo con una dotación récord de 23 millones de euros (US$26,9 millones).