Bolsa agrícola brasileña completa primera liquidación de derivados físicos de granos del país en 15 años

Por Roberto Samora

SAO PAULO, 13 nov (Reuters) - La Bolsa Agropecuaria de Brasil (BAB) registró la primera liquidación física de un contrato de derivados de granos en más de 15 años, con la entrega de maíz en una terminal ferroviaria en Rondonópolis, Mato Grosso, dijo la bolsa el jueves.

Los volúmenes de negociación en BAB, una plataforma de negociación agrícola que comenzó a operar en septiembre, aumentaron considerablemente el mes pasado, dijo a Reuters el presidente ejecutivo Eric Cardoni.

La primera entrega física fue de 1.800 toneladas métricas de maíz, equivalente a tres contratos, mientras que otras 9.000 toneladas (15 contratos) se esperan para finales de este mes, dijo Cardoni.

"Al mercado le gustó la entrega física. Hay un gran interés en utilizar este método de liquidación para estos contratos iniciales", dijo Cardoni, antiguo director comercial de cereales y oleaginosas de Louis Dreyfus Company.

BAB, respaldada por la empresa de logística Rumo como principal inversor, se diseñó para vincular directamente el mercado de derivados con el mercado físico de cereales de la región.

El interés por la entrega física, que ya no se da en los derivados de grano negociados en la bolsa B3, es fuerte para BAB porque los participantes en el mercado pueden gestionar el riesgo y las ventas físicas con el mismo instrumento, dijo Cardoni.

"Acaba siendo más eficiente para ellos", añadió, señalando que otros contratos de derivados sobre cereales disponibles actualmente en Brasil se liquidan financieramente.

La plataforma de BAB permite negociaciones bilaterales entre compradores y vendedores, liberando a los participantes del llamado riesgo base - el diferencial de precios entre el mercado brasileño y los futuros de la Bolsa de Chicago, dijo Cardoni.

En medio de la volatilidad de los mercados mundiales de materias primas, incluidos los aranceles chinos sobre la soja estadounidense que afectan a las primas brasileñas, BAB destacó la importancia de una herramienta de cobertura local.

La plataforma también ofrece contratos estandarizados negociados en reales para simplificar las operaciones de cobertura en Brasil.

Otros contratos están abiertos para la entrega en diciembre, dijo Cardoni, añadiendo que después de las operaciones iniciales en septiembre, los volúmenes se multiplicaron por 14 en octubre. (Reporte de Roberto Samora en Sao Paulo; Escrito por Oliver Griffin; Editado en Español por Ricardo Figueroa)