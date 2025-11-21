Bolsa argentina baja tras reducción de ayuda bancaria global, en mercado reducido por feriado optativo

(Actualiza mercados, agrega detalles y citas)

BUENOS AIRES, 21 nov (Reuters) - Los negocios accionarios en Argentina se movían a la baja el viernes luego que bancos internacionales desistieran de un megacrédito al Gobierno, en una ronda reducida a raíz de un feriado optativo que mantuvo cerradas las plazas cambiarias y de bonos extrabursátiles.

El plan de rescate de US$20.000 millones para Argentina por parte de JP.Morgan Chase, Bank of America y Citigroup se pospuso, después de que los banqueros optaran por un paquete de préstamos a corto plazo más pequeño, informó el Wall Street Journal citando fuentes.

Operadores especularon con que un grupo de bancos internacionales evalúa ahora un nuevo crédito 'repo' por unos US$4.500 millones para el país austral, orientado a garantizar los vencimientos de deuda de enero próximo.

"Esta liquidez permitiría cubrir el pago externo de los (bonos) Globales y Bonares en enero, mientras el Gobierno se prepara para regresar a los mercados (externos) en los próximos meses y cancelar el 'repo' mediante una nueva emisión internacional", sostuvo Eric Ritondale, economista jefe de la correduría Puente.

El índice líder S&P Merval de la bolsa porteña profundizaba su caída a 3,5% hacia las 1630 GMT, luego de bajar un 0,67% en la víspera y de arrastrar una histórica mejora de casi un 80% desde inicio de octubre.

Así, el mercado retornaba a su mínimo en casi un mes y el riesgo país volvía a apuntar hacia la zona de los 650 puntos básicos.

Un inesperado triunfo del Gobierno en las recientes elecciones de medio término le permitirá al presidente libertario Javier Milei sumar legisladores en el Congreso a partir de diciembre y así acelerar cambios comprometidos para desregular la tercera economía de Latinoamérica.

"Tras la victoria electoral y la reducción de los diferenciales de la deuda soberana, tiene mucho más sentido buscar un préstamo puente de menor cuantía para cubrir los próximos pagos", dijo BancTrust & Co.

"De hecho, creemos que es probable que el Gobierno recupere el acceso a los mercados para finales del primer trimestre de 2026 si logra aprobar el presupuesto de 2026 junto con las reformas laborales y tributarias en el Congreso", acotó.

En medio de un reacomodamiento general de liquidez, el banco central (BCRA) decidió volver a bajar los encajes obligatorios que deben cumplir las entidades financieras -a partir de diciembre- con la idea de impulsar el crédito para reactivar la economía.

Los mercados argentinos permanecerán cerrados el lunes por la conmemoración del 'Día de la Soberanía Nacional'.

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Nicolás Misculin)