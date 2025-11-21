Bolsa argentina baja tras retiro de ayuda bancaria global, en mercado reducido por feriado optativo

(.)

BUENOS AIRES, 21 nov (Reuters) - Los negocios accionarios en Argentina se movían a la baja el viernes luego que bancos internacionales desistieran de un mega crédito al Gobierno, en una ronda reducida a raíz de un feriado optativo que mantuvo cerradas las plazas cambiarias y de bonos extrabursátiles. El plan de rescate de US$20.000 millones para Argentina por parte de JP.Morgan Chase, Bank of America y Citigroup se pospuso, después de que los banqueros optaran por un paquete de préstamos a corto plazo más pequeño, informó el Wall Street Journal citando fuentes.

Operadores especularon con que un grupo de bancos internacionales evalúa ahora un nuevo crédito 'repo' por US$4.000 millones para el país austral, orientado a garantizar los vencimientos de deuda de enero próximo, que alcanzan los US$4.500 millones.

El índice líder S&P Merval de la bolsa porteña cedía un 1,13% a minutos de su apertura (1335 GMT), luego de bajar un 0,67% en la víspera y de arrastrar una histórica mejora de casi un 80% desde inicio de octubre.

Un inesperado triunfo del Gobierno en las recientes elecciones de medio término le permitirá al presidente libertario Javier Milei sumar legisladores en el Congreso a partir de diciembre y así acelerar cambios comprometidos para desregular la tercera economía de Latinoamérica.

En medio de un reacomodamiento general de liquidez, el banco central (BCRA) decidió volver a bajar los encajes obligatorios que deben cumplir las entidades financieras -a partir de diciembre- con la idea de impulsar el crédito para reactivar la economía.

Los mercados argentinos permanecerán cerrados el lunes por la conmemoración del 'Día de la Soberanía Nacional'.

