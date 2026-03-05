BUENOS AIRES, 5 mar (Reuters) - Los negocios bursátiles en Argentina mostraban una ligera suba ‌el jueves por ‌tentadores activos ⁠tras una notoria afección de precios por los temores inversores disparados con la intrigante guerra ​en Oriente ⁠Medio.

Los ⁠activos de riesgo en todo el mundo vienen de ​sufrir importantes quebrantos por la disparada del petróleo y ‌la presión inflacionaria generada por el ataque ​bélico de Estados Unidos e ​Israel a Irán, con represalias sin fronteras.

El índice accionario S&P Merval porteño ganaba un lateral 0,23% a las 1350 GMT con el sustento entre papeles energéticos, luego de sufrir una fuerte ​contracción del 8,26% en las anteriores seis sesiones consecutivas.

"Todo está dado en el ⁠mercado para que tengamos un rebote de precios, es lógico que ocurra ‌por la paliza sufrida y acciones que convienen tener en cartera", sintetizó Ramiro Marra, analista de Bull Market Brokers.

La crisis de Oriente Medio contrajo el volumen de negocios en la plaza financiera argentina, la que quedó inmersa en el desarme de ‌posiciones que sufrieron todos los mercados emergentes.

También el riesgo país de ⁠la nación austral se reacomodaba a un nivel de ‌538 puntos básicos, cuando el martes coqueteó ⁠con las 600 unidades, lo más alto ⁠en la estadística desde mitad de diciembre último.

A todo esto, el peso mayorista apenas cedía un 0,04% a 1.403 por dólar, en un circuito con una activa intervención del banco central (BCRA) ‌que en el transcurso ​del 2026 acumula compras por 2.841 millones de dólares a favor de sus reservas internacionales.

- Ver mayores alzas del S&P Merval

- Ver mayores caída del ‌S&P Merval (Reporte de Jorge Otaola; Editado por Walter Bianchi)